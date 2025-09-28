Megtalálták a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázót a Pilisben

Vasárnap délelőtt megtalálták a szeptember 7-én eltűnt túrázó holttestét a Pilisben - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.
A tájékoztatás szerint egyelőre nem adnak bővebb információt az ügy körülményeiről.
Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult Budapestről a Pilisbe túrázni, azóta nem adott életjelet magáról.
A huszonhét éves nő felkutatására szeptember 28-ra nagyszabású akció szerveződött, így vasárnap mintegy ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által koordinált kutatásban.
Az érintett területet szektorokra osztva kezdték meg átvizsgálni. A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szombaton közösségi oldalán arról írt, hogy addig 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét vizsgálták át.
"A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul" - írták.
