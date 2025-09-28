Kucsov Borisz győzött a vajdasági magyar drámaíróversenyen

2025. szeptember 28. 18:03

Kucsov Borisz színdarabja nyert a zsűri döntése alapján a vajdasági magyar drámaíróversenyen vasárnap este Újvidéken, míg a közönségszavazáson Némedi Emese szövege bizonyult a legjobbnak.

A megírandó mű címét - Hadat üzentek a kóbor kutyáknak- az újvidéki Magyar Szó című napilap aktuális számának cikkcímei közül sorshúzással választották ki szombat reggel. Ennek alapján kellett három szerzőnek - Némedi Emesének, Kucsov Borisznak és Orcsik Rolandnak - aznap estig drámát írnia.

Ezután a rendezőknek - Andrej Bokának, Siflis Annának és Nagy Botondnak - 24 órájuk volt arra, hogy színpadra állítsák az új drámákat a vajdasági magyar színházak társulatainak, valamint az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatóinak a segítségével.

A három bemutatót vasárnap este tartották meg az Újvidéki Színházban. A drámaírók, a rendezők, az előadások és a színészek munkáját a Szerda Zsófia, Kovács Nemes Andor, Lénárd Róbert és Mészáros Gábor összetételű zsűri bírálta el.

A döntés értelmében a legjobb drámát Kucsov Borisz írta, a legjobb rendező Nagy Botond lett, míg a legjobb előadás a Némedi Emese által írt, Nagy Botond rendezte produkció lett. A rendezvény közönsége az Orcsik Roland-Andrej Boka páros előadását tartotta a legjobbnak.

A drámaíróverseny célja amellett, hogy új drámák szülessenek az is, hogy a színészek, írók és rendezők minél jobban megismerjék egymást.

MTI