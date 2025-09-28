Nagy Feró a Szőlő utcai botrányról: Még a kommunisták alatt sem éltem ilyet!
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.
2025. szeptember 28. 11:04
Lelketlenség ilyesféle vádakat terjeszteni
„Én nagyon ismerem őt, 40 éve a barátom. Semjén Zsolt minden gyanú fölött álló ember” – hangsúlyozta a zenész, hozzátéve: „aljas rágalomról van szó, amely mögött baloldali kitaláció állhat”. Felidézte, hogy még a hetvenes évek végéről őrzi barátságuk emlékét, és szerinte „lelketlenség” ilyesféle vádakat terjeszteni.
A politikai közbeszéd állapotáról szólva Nagy Feró élesen bírálta a jelenlegi kampányhangulatot.
„Ez egy hihetetlen mocskos kampány. Én még a kommunisták alatt sem éltem ilyet”
– fogalmazott.
„Rögtönítélő bíróságot kell alakítani”
Úgy véli, a magyar közélet gyengébben működik, mint korábban, és szigorúbb fellépést tartana szükségesnek az álhírek terjesztőivel szemben.
„Azonnali ítéletet kéne hozni, rögtönítélő bíróságot kell alakítani”
– mondta a Vác Online-nak, kiemelve, hogy szerinte nem elég évekkel később kideríteni, ki állt a hamis hírek mögött.
Nagy Feró szerint Dobrev Klárát nagyon szigorúan meg kellene büntetni
Nagy Feró külön megemlítette Dobrev Klárát, akit felelősnek tart a kampányban elhangzott állításokért.
„Nagyon szigorúan meg kéne büntetni, mert ő benne volt abban a rendszerben, amelyben nekem esélyem sem volt. Nem kéne már itt lennie, menjen el a Feri után”
– fogalmazott a zenész.
Gondola/Vác Online
