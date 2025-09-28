Nagy Feró a Szőlő utcai botrányról: Még a kommunisták alatt sem éltem ilyet!

Lelketlenség ilyesféle vádakat terjeszteni

„Én nagyon ismerem őt, 40 éve a barátom. Semjén Zsolt minden gyanú fölött álló ember” – hangsúlyozta a zenész, hozzátéve: „aljas rágalomról van szó, amely mögött baloldali kitaláció állhat”. Felidézte, hogy még a hetvenes évek végéről őrzi barátságuk emlékét, és szerinte „lelketlenség” ilyesféle vádakat terjeszteni.

A politikai közbeszéd állapotáról szólva Nagy Feró élesen bírálta a jelenlegi kampányhangulatot.

„Ez egy hihetetlen mocskos kampány. Én még a kommunisták alatt sem éltem ilyet”

– fogalmazott.

„Rögtönítélő bíróságot kell alakítani”

Úgy véli, a magyar közélet gyengébben működik, mint korábban, és szigorúbb fellépést tartana szükségesnek az álhírek terjesztőivel szemben.

„Azonnali ítéletet kéne hozni, rögtönítélő bíróságot kell alakítani”

– mondta a Vác Online -nak, kiemelve, hogy szerinte nem elég évekkel később kideríteni, ki állt a hamis hírek mögött.

Nagy Feró szerint Dobrev Klárát nagyon szigorúan meg kellene büntetni

Nagy Feró külön megemlítette Dobrev Klárát, akit felelősnek tart a kampányban elhangzott állításokért.

„Nagyon szigorúan meg kéne büntetni, mert ő benne volt abban a rendszerben, amelyben nekem esélyem sem volt. Nem kéne már itt lennie, menjen el a Feri után”

– fogalmazott a zenész.