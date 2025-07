Hazánk Európa bástyája volt, ahogy most is az

Bóka János hangsúlyozta, Magyarország Európa bástyája volt akkor, ahogyan most is az. Magyarország Európát és az európai kereszténységet védte akkor, ahogyan védi ma is. Magyarország és a magyarok akkor is azért küzdöttek, hogy megmaradjanak és megmaradhassanak annak, akik.

2025. július 19. 20:08