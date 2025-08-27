Kína és az Egyesült Államok nukleáris arzenálja "nem egy súlycsoportban" van - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.
A szóvivő Donald Trump amerikai elnök kijelentésére reagált, miszerint Washington és Moszkva tárgyal a nukleáris fegyverek csökkentéséről, és az Egyesült Államok szeretné, ha Kína is részt venne a folyamatban.
Kuo szerint a két ország nukleáris kapacitása és stratégiai környezete összehasonlíthatatlan, ezért "sem ésszerű, sem reális" Kínát bevonni a nukleáris arzenál további csökkentését célzó háromoldalú tárgyalásokba.
Hozzátette: azoknak az államoknak, amelyek a legnagyobb nukleáris arzenállal bírnak, kötelességük érdemi csökkentéseket végrehajtani, ezzel megnyitva az utat a teljes leszerelés előtt.
Kína tartja magát a nukleáris fegyverek elsőkénti használatának tilalmához, önvédelmi jellegű nukleáris stratégiát követ, és nukleáris erejét a nemzetbiztonság megőrzéséhez szükséges minimumon tartja. Nem vesz részt fegyverkezési versenyben, nukleáris politikáját a világbéke szolgálatába állíja - tette hozzá a szóvivő.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Az iskolaőröknek évi kétszáz-háromszáz esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Ez mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír
Lázár János szerint épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk - nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett - a Kelettel is, akárhogy "hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók".
Nacsa Lőrinc szerint az összetartozás érzését erősíti, hogy együtt táboroznak különböző nemzetrészek gyermekei anyaországi gyermekekkel, fiatalokkal.