Hegyvidéki KDNP és IKSZ: A kegyeletsértő Jánosi Gergőnek le kell mondania!

A Hegyvidéki KDNP és IKSZ közölte, csatlakoznak a Szent István Intézet petíciójához, lemondásra szólítják fel a Kutyapárt XI. kerületi képviselőjét, aki felháborító módon reagált Charlie Kirk meggyilkolására.

2025. szeptember 24. 18:35

A Kutyapárt szellemisége nemcsak a Hegyvidéken, hanem a szomszédos Újbudán is provokálja a jóérzésű embereket, ezúttal kegyeletsértéssel – írták, felidézve, Jánosi Gergő, a Kutyapárt XI. kerületi képviselője gyomorforgató módon kommentálta Charlie Kirk meggyilkolását: a kétgyermekes családapa haláláról szóló hírre többek között így reagált: „Le a fasisztákkal!”

A gyász idején nincs helye a gyűlöletnek. Csatlakozunk a Szent István Intézet petíciójához: felszólítjuk Jánosi Gergőt, hogy mondjon le és kérjen bocsánatot! A politika csataterein is maradjunk emberek! – fogalmaztak a közleményben a XII. kerületi kereszténydemokraták.

A CitizenGo honlapján indított petíció – amelyet eddig már több, mint huszonegyezren támogattak aláírásukkal – emlékeztet arra, hogy a szeptember 10-i merénylet után a magyar baloldali média a gúny hangnemét választotta, „szélsőjobboldalinak” bélyegezve a keresztény, konzervatív aktivistát, sőt azt sugallták, hogy megérdemelte a halált.

A legfelháborítóbb, hogy Újbuda önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő (Kétfarkú Kutya Párt) nem átallt egy gyalázkodó mémet megosztani, „Le a fasisztákkal!” felirattal, majd gúnyosan hozzákommentelte: „áldozata lett annak, amit ő aktívan és örömmel generált.”

Ha az ilyen beszéd válasz nélkül marad, veszélyes precedenst teremt: elfogadhatóvá válik, hogy választott képviselők politikai gyilkosságokon örömködjenek. Ez súlyos morális kérdéseket vet fel, sőt a társadalom békéjét veszélyezteti

– figyelmeztetnek a petícióban, hozzáfűzve, Charlie Kirk egyetlen „bűne” az volt, hogy nyíltan megvallotta keresztény hitét, és kiállt az élet, a család és a szabadság mellett.

Egy özvegy, két árva kisgyermek, megtört szívű követők milliói és kérdések sokasága maradt hátra, eközben egy hazai politikus gúnyt űz a kegyetlen gyilkosságból. Ez nemcsak Charlie Kirk emlékének a meggyalázása. Támadás mindannyiunk ellen, akik alapvető emberséget várunk el a közszereplőktől – fogalmaznak.

A magyar jog – az Alaptörvény, a 2013. évi CLXV. törvény, az Önkormányzati törvény és a Büntető Törvénykönyv – egyértelművé teszi, hogy a választott tisztségviselők elszámoltathatók a közvélemény előtt, és kötelesek tiszteletben tartani az emberi méltóságot. Egy képviselő, aki nyíltan örül egy ember halálának, súlyosan vét a közbizalom ellen. Jánosi Gergőnek azonnal le kell mondania.

Egy közszereplő, aki nyíltan örömét leli egy ember halálában, súlyosan megsérti a közbizalmat és méltatlanná válik a tisztsége betöltésére.

Ezért felszólítjuk Önt, hogy azonnali hatállyal mondjon le Újbuda önkormányzati képviselői mandátumáról, és kérjen bocsánatot a gyászoló családtól, valamint a választópolgároktól. Egyben kérjük pártját, hogy olyan személyt jelöljön a helyére, aki tisztelettel képviseli hazánk étrékrendjét.

A közélet tisztasága és a demokrácia jövője érdekében elengedhetetlen, hogy világossá tegyük: Magyarországon nincs helye annak, hogy választott tisztségviselők gúnyolódjanak gyilkosság áldozatain.

Lemondása nem csupán politikai szükségszerűség, hanem erkölcsi kötelesség – áll a petícióban.

Gondola/Hegyvidéki KDNP és IKSZ közleménye