Tiszás szakértő a tervezett megszorításokról

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2025. december 15. 18:01

A volt jegybank elnök, a Tisza Párt jelenlegi szakértője, Bod Péter Ákos is részt vett a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen, a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is.

Emlékezetes, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon pártja adóterveiről úgy fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Bod Péter Ákos most úgy fogalmazott:

Tehát itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap...

Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.

Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott a Tisza szakértője. A volt jegybank elnök egyébként már korábban is többször lebuktatta Magyar Pétert.