Kínos jellemzés Ruszin Szendi Romoluszról - „Méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen”

Szerző: Index, mandiner, gondola.hu

2025. december 15. 14:03

„Ruszin-Szendi Romulusz sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe. Önkéntes tartalékosi jogviszonya 2025. december 8-án megszűnt” – válaszolta a Honvédelmi Minisztérium a HVG megkeresésére.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter még szeptember végén jelentette be, hogy megszünteti a Tisza képviselőjelöltjévé lett volt vezérkari főnök tartalékosi jogviszonyát, mert „veszélyes”, és mert

méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen”.

A bejelentésről szóló Facebook-videójában a miniszter több dolgot is felhozott a volt vezérkari főnökkel szemben. Például a fegyverviselési botrányát vagy azt, amikor meglökte az őt kérdező mandineres újságírót. Előbbi miatt szabálysértési eljárás indult Ruszin-Szendi ellen, utóbbi miatt garázdaság gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki. Ruszin-Szendi Romulusz 2023 áprilisában még vezérkari főnök volt. Júniusban felmentették a posztról, majd ugyanabban a hónapban a fiatalítási hullám részeként teljesen eltávolították a hivatásos állományból. Leváltása után Ruszin-Szendi önkéntes tartalékos maradt, mígnem most ezt a jogviszonyát is megszüntették - írja az index.