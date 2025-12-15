Janó-Veilandics Franciska: Karácsony Gergely és a Tisza Párt egy év alatt csődbe vitték a fővárost

Szerző: Gondola

2025. december 15. 16:39

Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés KDNP-s képviselője híroldalunknak beszélt a Domokos-jelentésről, a Karácsony-Tisza csődszövetségről, a budapesti főpolgármester-helyettes ügyéről, Rákosrendezőről és a 2026-os választás tétjéről.

- Az úgynevezett Domokos-jelentés feltárta, hogy a Budapest Brandnél törvénysértő prémiumokat, luxusparkolót, 5 és fél milliárd "jutalmat" fizettek ki, miközben a város amortizálódott buszparkjára 1 milliárd forint jut. Hogy lehet ez?

- Szépen lassan hullanak ki a csontvázak a főváros szekrényéből. A Budapest Brand Zrt. a főváros egy kis cége, és gyakorlatilag véletlenszerűen lett átvilágítva a Fővárosi Közgyűlés egy döntése alapján.

A vizsgálat során egyebek mellett kiderült, hogy több milliós prémiumok kerülhettek kifizetésre jogtalanul, havi negyedmillió forintért béreltek parkolókat luxusszállodákban a vezetők részére, egy PARK-OLÓ feliratra 10 milliót költöttek a Városháza Parkban, olyan előadások kerültek kifizetésre, amelyek meg sem valósultak, és a főpolgármester kampányfinanszírozásának gyanúja is felmerült.

Kértük a főpolgármestert, ha nincs takargatnivalója, akkor tegyen maga feljelentést, hiszen a budapestieknek joguk van tudni, mire költötték el a pénzüket. Ez nem történt meg, azóta is próbálja terelni a figyelmet a Budapest Brand botrányról.

Ha Budapest egy ilyen kis cégénél már ekkora visszaélések kerültek elő, akkor gondoljunk bele, mi mehet a nagy cégeinél!

- A Fővárosi Közgyűlés kicsiben annak a képe, hogyan működne az ország, ha a Tisza Párt és a korábbi baloldal szövetsége minimális többséget szerezne jövő tavasszal. Ön testközelből látja ezt a működést, mit gondol róla?

- Tapasztalatom szerint a fővárosi Tisza-frakció képviselői a pénzosztó pozíciókért cserébe a Karácsony Gergely számára fontos kérdésekben együtt szavaznak vele. Láttuk ezt a 2025-ös csődköltségvetés elfogadása és Rákosrendező megvásárlása kapcsán is. Mindeközben a felelősséget nem szeretik vállalni a tetteikért.

Gyakorlatilag Karácsony Gergely és a Tisza Párt egy év alatt csődbe vitték a várost, a felelősség vállalása helyett azonban a kormányra mutogatnak.

Az elmúlt 6 év elhibázott városvezetése és a fővárosi Tisza-frakció képviselőinek ehhez történő asszisztálása oda vezetett, hogy Karácsony Gergely hetek óta fenyeget a BKV leállásával és azzal, hogy nem fizetik ki a fővárosi dolgozók béreit. Tehát ahelyett, hogy főpolgármester létére a budapestiek érdekeit képviselné, inkább saját céljai érdekében politikai zsarolásra használja a mindennapjaikat.

A hisztéria azután is folytatódott, miután

a kormány rendeletben is leszögezte: Budapest nem bénulhat meg, a tömegközlekedésnek, a közszolgáltatásoknak működniük kell és emberek bére sem maradhat kifizetetlenül. Erre készült Budapest számára egy csődsegély, amelyről az Országgyűlés is szavazott.

A kialakult helyzetre való hivatkozással Karácsony Gergely összehívott egy rendkívüli közgyűlést is. Ezen mi azt javasoltuk, hogy a közgyűlés mondja ki a város fizetésképtelenségét. Ez azonban nem történt meg. Ráadásul

a fővárosi Tisza-frakció megint kihátrált a felelősségvállalás elől, és meg sem jelentek, amivel jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Budapest ilyen nehéz helyzetbe kerüljön.

Ez is jól példázta a Tisza Párt politikáját: felelősségvállalás nulla, a számukra kellemetlen kérdésekben pedig csak sunnyognak, lapítanak és titkolóznak.

- Mikor lesz végre Budapestnek főpolgármester-helyettese?

Már több mint egy éve törvénytelenül működik a főváros, hiszen főpolgármester-helyettest kötelező választani.

Ebből két dolog látszik. Egyrészt van egy olyan főpolgármesterünk, aki úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a törvények: nem fizet szolidaritási hozzájárulást, törvénytelen költségvetéssel működik és nem választat főpolgármester-helyettest. Pedig ez Karácsony Gergelynek kötelessége lenne, azonban az elmúlt bő egy évben mindössze kétszer került terítékre a Fővárosi Közgyűlés előtt a téma. Először még a napirendről is levették, legutóbb pedig Tüttő Katáról szavazhatott a közgyűlés.

Másrészt pedig az is látszik ebből, hogy a Tisza Párt itt sem vállalja a felelősséget. Hiába szavaznak mindig együtt a Karácsony Gergely számára fontos kérdésekben (cserébe az embereik pénzosztó pozíciókba emeléséért), azonban a háttéralkuk során mégsem tudnak megegyezni a főpolgármester-helyettes személyében. A helyzet abszurditását jellemzi, hogy a főpolgármester simán elmegy 40 nap szabadságra, anélkül, hogy lenne helyettese. A hosszúra nyúlt nyári szabadsága alatt ki is gyulladt 3 busz, mindössze 24 óra alatt. Ez tarthatatlan.

- Mi lesz Rákosrendezővel?

- Karácsony Gergely korábban úgy nyilatkozott, hogy Rákosrendezőn „akkor lesz valami”, mire ő már nyugdíjas lesz. Én erről azt gondolom, hogy a főpolgármesternek ez is csak egy volt a többi felelőtlen, kalandor döntése között, és ehhez a Tisza képviselői is egyetértően asszisztáltak. Karácsony egyik 2019-es kampányígérete az volt, hogy a Városháza parkolójából egy mindenki számára nyitott parkot csinál. Ehelyett végül leraktak egy nagy homokozót a park közepére. Na most Rákosrendezőhöz képest ez csupán egy tenyérnyi terület. Ha ezt sem tudta megcsinálni, mit várhatunk akkor?

- Milyen kampányra számít Budapesten, mennyi esélye van Ön szerint a jobboldalnak a többség bizalmának elnyerésére?

- Szerintem elég megnézni azt, hogy milyen a Fővárosi Közgyűlés összetétele és hogy listán milyen jó eredményt ért el a Fidesz-KDNP 2024-ben. Én azt gondolom, hogy ennek alapján igenis van igény Budapesten a keresztény-konzervatív, jobboldali felfogásra, gondolkodásra.

Az áprilisi választáson hatalmas a tét: Magyarország békéje.

Egyrészt úgy gondolom, a budapestiek sem szeretnék egy rossz vezető miatt háborúba sodorni az országot, másrészt pedig lássuk be:

Ha engedünk az Európai Unió migrációs nyomásának, annak Budapest lenne az elsődleges elszenvedője.

A magyar miniszterelnök pedig leszögezte: amíg nemzeti kormányunk van, addig nem engedünk be illegális bevándorlókat, nem fizetünk más migránsai után, és nemet mondunk a háborúra.