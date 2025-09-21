Labdarúgó NB I - MTK-ZTE - 1:0

Inkább döntetlen szagú meccsen elsősorban a ZTE verte meg önmagát. Nincs az egerszegiek között meccset eldönteni képes játékos. A következő igazolási idényben sok dolga lesz a vármegyei klubnak.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 21. 22:00

2025. szeptember 21. 19:55

Molnár Ádin góljával az MTK Budapest hazai pályán 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB I hetedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Az MTK hat hét után nyert újra hazai pályán bajnokit, és az ötödik helyre lépett előre a tabellán. A ZTE viszont hét forduló után is nyeretlen, négy döntetlennel és három vereséggel a mezőny utolsó helyére csúszott vissza.

Fizz Liga, 7. forduló:

MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC 1-0 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Erdős

gólszerző: Molnár Á. (75.)

sárga lap: Kovács P. (67.), Németh K. (85.), illetve Csóka (40.), Peraza (67.), Szendrei (95.)

MTK Budapest:

Demjén - Varju, Szépe, Kádár, Kovács P. - Kata - Molnár Á. (Kerezsi, 88.), Horváth A. (Németh H., 88.), Bognár I. (Plsek, 81.), Átrok (Polievka, 62.) - Jurina (Németh K., 62.)

Zalaegerszeg:

Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Csóka (Borges, a szünetben) - Bodnár G., Csonka, Szendrei, Papp Cs. (Bitca, 55.) - Joao Victor (Klausz, 78.), Lima (Bakti, 63.), Skribek (Maxsuell, 55.)

Az első félidőben - elsősorban a középpályán - mindkét csapat rengeteg technikai hibával futballozott, amelyből az ellenfél gyors kontratámadásokat indított, de helyzet egyikből sem alakult ki. A vendégeknél - gyorsaságával - Joao Victor tűnt ki csapattársai közül, de a néhány méteres labdavezetés után a brazil légiósnak is gondot okozott, hogy pontosan passzoljon. A hazaiak elsősorban Bognár Istvánra és Molnár Ádinra alapozták támadásaikat, a center Marin Jurinához azonban nem tudták eljuttatni a labdát.

A szünet után öt perccel aztán a bosnyák légiós is helyzetbe került, de közelről nem találta el a kaput. A vezetést végül Molnár Ádin szerezte meg a 75. perc elején a csereként pályára lépő Németh Krisztián átadását követően. A ZTE próbálkozott ugyan az egyenlítéssel, Klausz Milánnak a hosszabbításban fejjel csaknem sikerült is, de az eredmény már nem változott.

A zalaiak hét forduló után sem nyertek meccset a bajnokságban, sőt az előző idény hajráját is beleszámítva immár 14 bajnoki óta nyeretlenek, legutóbb április 6-án, Székesfehérváron győztek.

Közepes csapatok közepesnél gyengébb meccse

90. perc: Bodnár ígéretes helyzetben adja föl a labdát Demjénnek (megyei harmadosztályú megoldás).

85. perc: Németh Krisztián brutálisan belerúg egy ZTE-játékos fejébe - megússza sárgával. A meccs legdurvább szabálytalansága volt. A var hallgat, pedig piros lapos szituáció volt - meg kell vizsgálni a var felelősségét.

80. perc: Bognár helyett Plsek jön be az MTK-ba.

74. perc: egy beadásba az MTK-s Molnár Ádin ügyetlenül belebotlik, a labda a hálóba pottyan - 1:0

70. perc: Németh Krisztián brutálisan rálép egy ZTE játékos, Pereza lábfejére, a sárgát megússza.

69. perc: Bitka lövését Demjén bravúrral védi.

66. perc: Bognár becselezi magát az ötös sarkára, fölé bikéz, majd reklamál, senki nem tudja, mit. Buta hisztériázás tőle.

63. perc: Bakti Balázs csereként bejön Lima helyett a ZTE-be.

62. perc: Németh Krisztián bejön Jurina helyére az MTK gárdájába.

A második félidőre Csóka helyett a brazil Borges jön be. Csóka buta bírói döntés miatt sárga lapot kapott vétlen kezezésért, valószínűleg ezért kényszerül az öltözőben maradni.

54. perc: Joao remek labdát ad Skribeknek, ő megyei harmadosztályú módon elbikázza - le is cserélik.

42. perc: Joao Viktor labdát szerez, majd bután eladja a labdát: gólhelyzet volt.

40. perc: Vétlen kezezés Csóka részéről,a bíró tévesen még sárgalapot is ad.

31. perc: Bodnár elcsíp egy MTK átadást, a tizenhatosig rohan, lő, Demjén kezébe.

26. perc: ZTE-szöglet, Demjén lehúzza.

23. perc: Az első szöglet a meccsen, az MTK rúgja. Veszélytelen.

18. perc: Hatalmas ZTE-helyzet: a kapusba, Demjénbe rúgja Joao Viktor 10 méterről a balról Papp által begurított labdát.

17. perc: 69 százalékos labdabirtoklási fölényben van az MTK.

14. perc: Gundel-Takács parádés kivetődéssel tisztáz egy helyzetet.

A nyár folyamán tulajdonosváltáson áteső ZTE FC hat fordulót követően nyeretlen a Fizz Ligában, négy döntetlen mellett kétszer szenvedett vereséget az együttes.

