Labdarúgó NB I - MTK-ZTE - 1:0

Molnár Ádin góljával az MTK Budapest hazai pályán 1-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB I hetedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.
Az MTK hat hét után nyert újra hazai pályán bajnokit, és az ötödik helyre lépett előre a tabellán. A ZTE viszont hét forduló után is nyeretlen, négy döntetlennel és három vereséggel a mezőny utolsó helyére csúszott vissza.
Fizz Liga, 7. forduló:
MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC 1-0 (0-0)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Erdős
gólszerző: Molnár Á. (75.)
sárga lap: Kovács P. (67.), Németh K. (85.), illetve Csóka (40.), Peraza (67.), Szendrei (95.)
MTK Budapest:
Demjén - Varju, Szépe, Kádár, Kovács P. - Kata - Molnár Á. (Kerezsi, 88.), Horváth A. (Németh H., 88.), Bognár I. (Plsek, 81.), Átrok (Polievka, 62.) - Jurina (Németh K., 62.)
Zalaegerszeg:
Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Csóka (Borges, a szünetben) - Bodnár G., Csonka, Szendrei, Papp Cs. (Bitca, 55.) - Joao Victor (Klausz, 78.), Lima (Bakti, 63.), Skribek (Maxsuell, 55.)
Az első félidőben - elsősorban a középpályán - mindkét csapat rengeteg technikai hibával futballozott, amelyből az ellenfél gyors kontratámadásokat indított, de helyzet egyikből sem alakult ki. A vendégeknél - gyorsaságával - Joao Victor tűnt ki csapattársai közül, de a néhány méteres labdavezetés után a brazil légiósnak is gondot okozott, hogy pontosan passzoljon. A hazaiak elsősorban Bognár Istvánra és Molnár Ádinra alapozták támadásaikat, a center Marin Jurinához azonban nem tudták eljuttatni a labdát.
A szünet után öt perccel aztán a bosnyák légiós is helyzetbe került, de közelről nem találta el a kaput. A vezetést végül Molnár Ádin szerezte meg a 75. perc elején a csereként pályára lépő Németh Krisztián átadását követően. A ZTE próbálkozott ugyan az egyenlítéssel, Klausz Milánnak a hosszabbításban fejjel csaknem sikerült is, de az eredmény már nem változott.
A zalaiak hét forduló után sem nyertek meccset a bajnokságban, sőt az előző idény hajráját is beleszámítva immár 14 bajnoki óta nyeretlenek, legutóbb április 6-án, Székesfehérváron győztek.
Közepes csapatok közepesnél gyengébb meccse
90. perc: Bodnár ígéretes helyzetben adja föl a labdát Demjénnek (megyei harmadosztályú megoldás).
85. perc: Németh Krisztián brutálisan belerúg egy ZTE-játékos fejébe - megússza sárgával. A meccs legdurvább szabálytalansága volt. A var hallgat, pedig piros lapos szituáció volt - meg kell vizsgálni a var felelősségét.
80. perc: Bognár helyett Plsek jön be az MTK-ba.
74. perc: egy beadásba az MTK-s Molnár Ádin ügyetlenül belebotlik, a labda a hálóba pottyan - 1:0
70. perc: Németh Krisztián brutálisan rálép egy ZTE játékos, Pereza lábfejére, a sárgát megússza.
69. perc: Bitka lövését Demjén bravúrral védi.
66. perc: Bognár becselezi magát az ötös sarkára, fölé bikéz, majd reklamál, senki nem tudja, mit. Buta hisztériázás tőle.
63. perc: Bakti Balázs csereként bejön Lima helyett a ZTE-be.
62. perc: Németh Krisztián bejön Jurina helyére az MTK gárdájába.
A második félidőre Csóka helyett a brazil Borges jön be. Csóka buta bírói döntés miatt sárga lapot kapott vétlen kezezésért, valószínűleg ezért kényszerül az öltözőben maradni.
54. perc: Joao remek labdát ad Skribeknek, ő megyei harmadosztályú módon elbikázza - le is cserélik.
42. perc: Joao Viktor labdát szerez, majd bután eladja a labdát: gólhelyzet volt.
40. perc: Vétlen kezezés Csóka részéről,a bíró tévesen még sárgalapot is ad.
31. perc: Bodnár elcsíp egy MTK átadást, a tizenhatosig rohan, lő, Demjén kezébe.
26. perc: ZTE-szöglet, Demjén lehúzza.
23. perc: Az első szöglet a meccsen, az MTK rúgja. Veszélytelen.
18. perc: Hatalmas ZTE-helyzet: a kapusba, Demjénbe rúgja Joao Viktor 10 méterről a balról Papp által begurított labdát.
17. perc: 69 százalékos labdabirtoklási fölényben van az MTK.
14. perc: Gundel-Takács parádés kivetődéssel tisztáz egy helyzetet.
A nyár folyamán tulajdonosváltáson áteső ZTE FC hat fordulót követően nyeretlen a Fizz Ligában, négy döntetlen mellett kétszer szenvedett vereséget az együttes.
MTK - Demjén – Varju, Beriashvili, Kádár, Kovács P. – Kata, Horváth A. – Molnár Á., Bognár, Átrok – Jurina
Cserék: Fadgyas, Szépe, Bévárdi, Széles, Vitályos, Lehoczky, Németh H., Németh K., Polievka, Kerezsi, Szűcs P., Plsek.
ZTE - Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Csóka - Bodnár, Csonka, Szendrei, Papp - J. V., Daniel, Skribek
Kép: ztefc.hu
-
Inkább döntetlen szagú meccsen elsősorban a ZTE verte meg önmagát. Nincs az egerszegiek között meccset eldönteni képes játékos. A következő igazolási idényben sok dolga lesz a vármegyei klubnak.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.
-
Vállalt ügyeiben számos alsó és középszintű vezető gáncsoskodott, de mindig akadt egy pártfogója, aki az ultrabalos helyi potentátok ellenében megvédte. A pártállam prominens vezetői közül így karolta fel Pozsgay Imre a Hatvani Galéria építésének, míg mások a tájfestészeti biennálénak az ügyét. 1986 legelején a Délsziget újraindításához is kapott támogatást.
-
A miniszter kiemelte, hogy sokan adományoztak, "mert egy az István király által alapított keresztény magyar nemzet", és egyértelmű, hogy most a legnagyobb szükség Kárpátalján van a magyarok anyagiakban, hitben, összetartozásban való megerősítésére.