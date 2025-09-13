Magyar Serleg: Szarvaskend-Ferencváros: 0:15

A meccs lefújása után a közönség megtapsolta a tiszteletkört gyalogoló szavaskendi együttest.
85. perc: Levi beadását Gólik a hálóba helyezi: 0:15
84. perc: Yusuf lövése a szarvaskendi védőkről pördul a hálóba: 0:14
73. perc: Gólik jobbról kapja a landát, jobbal a bal alsó sarokba lő: 0:13
72 perc: Abu Fani gólpasszt kap, ballal bepörgeti: 0:12.
70. perc: Levi beadását Yusuf berúgta: 0:11
68. perc: Abu Fani szügletét Gartenmann védhetetlenül fejelte a bal felső sarokba: 0:10
66. perc: Arzani lő, a kapuson megpattanva a hálóba jut a labda: 0:9
63. perc: Kezezés okán tieznegyest rúghat a Fradi, Gólik lövését Esztergályos védi, de a kipattanót Gólik bevágja: 0:8
60. perc: Abu Fani 14 méterről lő gólt: 0:7
56. perc: Yusuf becselezte magát és tíz méterről a hálóba helyezett: 0:6
51. perc: Yusuf Arzanihoz passzotl utóbbi pöccentett: 0:5
46. perc: Abu Fani és Madarász Ádám jön be csereként a második félidőre az FTC együttesébe.
41. perc: Egyérintő kényszerítőzés után Arzani a kapuba passzol: 0:4
37. perc: Nagy Barnabás begurítását Levi jobbal a kapuba passzolja: 0:3
36. perc: Az első szarvankendi lövés, a balost Gróf csak leütni tudta.
28. perc: Yusuf lesgólt lő, a bíró megadja: 0:2
22. perc: Zachariassen 6 méterről leadott lövését Esztergályos szögletre ütötte.
Esztergályos Csaba, a Szarvanekend kapusa nagyszerű kivetődésekkel semlegesíti a ferencvárosi badásokat,
13. perc: Makrenckis egy jobbos jövőcsel után ballal pörgette a labdát a jobb alasó sarokban: 0:1
Napok óta lázban ég Szavaskend, a megjobb magyar csapatot várják kupamérkőzésre. Futballfesztivál várható a Vas mármegyei faluban.
A labdarúgó Magyar Serleg 3. fordulójában a 32 közé jutásért a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. T
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–0 (Tv: M4 Sport)
Szarvaskend Sporttelep.
Vezeti: Molnár Attila.
Ferencváros: Gróf – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Nagy B. – Romao, Kanikovszki – Zachariassen, Levi, Arzani – Bamidele.
Tréner: Edző: Robbie Kean.
A kispadon: Szécsi, Raemaekers, Szalai, Ötvös, Abu Fani, Cadu, Madarász, Gólik.
Kép: Makreckis az első gólt rúgta, és jött még 14 - fradi.hu
Küzdelmes meccsek
Az élvonalbeli Kazincbarcika hosszabbításos mérkőzésen, a 98. percben szerzett góllal győzött az NB III-as Iváncsa otthonában, ezzel a 32 közé jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában, míg az FTC 15-0-ra nyert a megyei I. osztályú Szarvaskend vendégeként.
Eredmények:
Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):
Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után
BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 1-7 (0-4)
REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)
korábban:
Érdi VSE (NB III)-ETO FC 0-3 (0-0)
VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 0-2 (0-1)
Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 1-5 (0-2)
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)
Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)
FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)
Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)
Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)
Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)
Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)
Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)
PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)
Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)
később:
Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 17.00
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 18.00
Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 19.00
FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 19.00
Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 19.00
Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 19.00
pénteken játszották:
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)
vasárnap:
Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 15.00
Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 15.00
Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 15.00
Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 15.00
Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 16.15
