Magyar Serleg: Szarvaskend-Ferencváros: 0:15

A második félidőben nagyon kijött a két csapat közötti különbség. A Ferencváros végig hajtott, ezzel a hozzáállásal ajándékozta meg a helyi csapatot.

2025. szeptember 13. 15:50

A meccs lefújása után a közönség megtapsolta a tiszteletkört gyalogoló szavaskendi együttest.

85. perc: Levi beadását Gólik a hálóba helyezi: 0:15

84. perc: Yusuf lövése a szarvaskendi védőkről pördul a hálóba: 0:14

73. perc: Gólik jobbról kapja a landát, jobbal a bal alsó sarokba lő: 0:13

72 perc: Abu Fani gólpasszt kap, ballal bepörgeti: 0:12.

70. perc: Levi beadását Yusuf berúgta: 0:11

68. perc: Abu Fani szügletét Gartenmann védhetetlenül fejelte a bal felső sarokba: 0:10

66. perc: Arzani lő, a kapuson megpattanva a hálóba jut a labda: 0:9

63. perc: Kezezés okán tieznegyest rúghat a Fradi, Gólik lövését Esztergályos védi, de a kipattanót Gólik bevágja: 0:8

60. perc: Abu Fani 14 méterről lő gólt: 0:7

56. perc: Yusuf becselezte magát és tíz méterről a hálóba helyezett: 0:6

51. perc: Yusuf Arzanihoz passzotl utóbbi pöccentett: 0:5

46. perc: Abu Fani és Madarász Ádám jön be csereként a második félidőre az FTC együttesébe.

41. perc: Egyérintő kényszerítőzés után Arzani a kapuba passzol: 0:4

37. perc: Nagy Barnabás begurítását Levi jobbal a kapuba passzolja: 0:3

36. perc: Az első szarvankendi lövés, a balost Gróf csak leütni tudta.

28. perc: Yusuf lesgólt lő, a bíró megadja: 0:2

22. perc: Zachariassen 6 méterről leadott lövését Esztergályos szögletre ütötte.

Esztergályos Csaba, a Szarvanekend kapusa nagyszerű kivetődésekkel semlegesíti a ferencvárosi badásokat,

13. perc: Makrenckis egy jobbos jövőcsel után ballal pörgette a labdát a jobb alasó sarokban: 0:1

Napok óta lázban ég Szavaskend, a megjobb magyar csapatot várják kupamérkőzésre. Futballfesztivál várható a Vas mármegyei faluban.

A labdarúgó Magyar Serleg 3. fordulójában a 32 közé jutásért a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. T

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–0 (Tv: M4 Sport)

Szarvaskend Sporttelep.

Vezeti: Molnár Attila.

Ferencváros: Gróf – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Nagy B. – Romao, Kanikovszki – Zachariassen, Levi, Arzani – Bamidele.

Tréner: Edző: Robbie Kean.

A kispadon: Szécsi, Raemaekers, Szalai, Ötvös, Abu Fani, Cadu, Madarász, Gólik.

Kép: Makreckis az első gólt rúgta, és jött még 14 - fradi.hu

Küzdelmes meccsek

Az élvonalbeli Kazincbarcika hosszabbításos mérkőzésen, a 98. percben szerzett góllal győzött az NB III-as Iváncsa otthonában, ezzel a 32 közé jutott a labdarúgó MOL Magyar Kupában, míg az FTC 15-0-ra nyert a megyei I. osztályú Szarvaskend vendégeként.

Eredmények:

Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0, 0-0, 0-1), hosszabbítás után

BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 1-7 (0-4)

REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 2-4 (1-1)

korábban:

Érdi VSE (NB III)-ETO FC 0-3 (0-0)

VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 1-5 (0-2)

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 1-3 (1-2)

Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0-2 (0-2)

FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1-2 (0-2)

Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 0-4 (0-2)

Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-4 (1-1)

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 0-3 (0-1)

Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 2-0 (1-0)

Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 3-2 (2-1)

Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 1-4 (0-2)

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 0-13 (0-4)

PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 1-3 (0-2)

Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 0-2 (0-1)

később:

Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 17.00

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00

Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 18.00

Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 19.00

FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 19.00

Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 19.00

Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 19.00

pénteken játszották:

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)

vasárnap:

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 15.00

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 15.00

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 15.00

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 15.00

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 16.15

MTI; Gondola