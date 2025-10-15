Másfél millió hadköteles férfi áll körözés alatt Ukrajnában - A dezertőrök száma megközelíti a 300 ezret

Ukrajnában mintegy másfél millió hadköteles korú férfi nem frissítette katonai nyilvántartási adatait, ezért a területi toborzó- és szociális támogatási központok (TCK) körözést adtak ki ellenük – közölték ukrán hivatalos források. A háború kezdete óta ezzel párhuzamosan közel 300 ezer eljárás indult dezertálás és önkényes eltávozás miatt.

Halina Jancsenko, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselője egy televíziós interjúban elmondta: az érintett férfiakat azonnal a katonai nyilvántartási rendszerbe vezetik, ha a TCK munkatársai igazoltatják őket, és akár kiképzőközpontokba is küldhetik.

A politikus szerint mindez ördögi kört teremtett az országban:

„A védelmi vállalatoknak nincs elég munkaerejük, miközben férfiak milliói dolgoznak hivatalos munkahely nélkül, éppen a katonai regisztráció elkerülése miatt”

- fogalmazott Jancsenko.

A helyzet enyhítésére a parlament új törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi a védelmi ipari cégek számára, hogy ideiglenesen, 45 napra foglalkoztassanak olyan munkavállalókat is, akiknek problémáik vannak katonai nyilvántartási irataikkal. Ez idő alatt az érintetteknek át kell esniük a katonai orvosi bizottság (VVK) vizsgálatán és rendezniük kell dokumentumaikat, hogy később hivatalosan is alkalmazhatók legyenek.

Jancsenko szerint a jogszabály új munkaerőforrást nyithat meg a védelmi szektor számára, hiszen akár a másfél milliós „rejtett” munkaerő-tömeget is elérhetővé teheti. A törvényt már aláírta Ruszlan Stefancsuk, a Legfelsőbb Tanács elnöke, most Volodimir Zelenszkij elnök jóváhagyására vár - számolt be róla a KárpátHír.

Mindeközben az ukrán Főügyészség adatai szerint a háború kezdete óta csaknem 290 ezer katonával szemben indult eljárás dezertálás és önkényes eltávozás miatt. Míg 2022 januárja és 2024 szeptembere között 90 ezer ilyen esetet regisztráltak, az elmúlt egy évben további 200 ezerrel nőtt ez a szám.

