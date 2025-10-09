Orbán Viktor: a keddi mentelmi szavazás után csütörtökön újra beindul a "brüsszeli mosoda"
2025. október 9. 10:04
A keddi mentelmi szavazás után csütörtökön újra beindul a "brüsszeli mosoda", akit csütörtökön tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor azt írta, hogy nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben, és ez nem is csoda, a bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba, hogy több mint három éve önti a pénzt az orosz-ukrán háborúba.
"Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána mindent lehet. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi békemeneten!" - fogalmazott Orbán Viktor.
MTI
