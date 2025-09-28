Labdarúgó NB I - Már a Vasutas is 3 ponttal vezet a Fradi előtt

2025. szeptember 28. 07:04

Ha a Fradi ma megveri a Győrt, akkor is csak utoléri a második helyen álló Vasutast.

A Ferencváros ma a tabellán éppen előtte álló Győrrel mérkőzik. A Győr eddig még nem kapott ki a bajnoki idényben, a Fradit azonban a Groupamában verte meg az a Felcsút, amely most kikapott a Pakstól. Jelenleg a Fradi bajnoki címének megvédése kétséges, ám ha ma az ETO megveri, akkor a dobogós helyért is kapaszkodnia a kell a Kean vezette gárdának.

A Kazincbarcika zalai veresége nemcsak azért tükröz reménytelenséget, mert az utolsó helyen van, hanem azért is, mert kiderült: rendkívül gyenge játékosait fizeti a klub. A Barcika úgy kapott negyedik és ötödik gólt, hogy emberelőnyben volt. Két olyan hátvédje botladozott, akik nem vették észre, hogy futballmérkőzésen vannak, ráadásul nem a lelátón, hanem a pályán, és az egyik csapatnak a tagjai. Megyei harmadosztályú játékosok. És hiába, hogy Kuttor Attila az egyik legkiválóbb magyar edző, ilyen játékosokból ő sem tud eredményt kihozni.

Furcsa módon a forduló eddigi legkiábrándítóbb mérkőzése Pakson zajlott: ez a meccs mutatta meg ugyanis a magyar klubfutball reménytelen állapotát. A Paks tudniillik hosszú percekig beszorította a Felcsútot. A Paks nyomasztó fölényben játszott a bajnokság ezüstérmesével szemben, az a Paks, amely a nemzetközi kupából nyámnyila játékkal esett ki. Hogy bírói hibából kapott tizenegyest, és nagy keservesen azzal egyenlített ki, ez a magyar játékvezetés béka alatti színvonalát mutatja. Még a var is megrősítette a téves bírói döntést, mutatva, hogy nincsenek alkalmas emberek a magyar futballban a játékvezetésre.

A Vasutas csapatok döntetlenje érzékelteti, hogy hiába a külföldről összevásárolt játékosok, hiába a külföldről behozott, agyonfizetett edzők: ezek a falusi szellemiségű csapatok csak a Fradi ellen tudnak játszani. Ha egymás ellen lépnek pályára, lebénítja őket az infantilizmus.

