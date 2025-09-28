Lavrov: Oroszország nyitott a tárgyalásokra a háború lezárásáról

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról - jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.
Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy "Oroszország - ahogy eddig - továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről".
Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy "megbízható egyetértésre" kell jutni.
A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.
"Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni" - jelentette ki az orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket "többször cáfolta".
"Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai" - fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.
"Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban" - hangoztatta.
Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat.
A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, "a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok", semmivel nem igazolthatók.
Az orosz külügyminiszter egyben "törvénytelennek" nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.
