Már 12 sebesültje van a Munkácsot ért rakétatámadásnak

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált légicsapást mért Ukrajnára, az eddigi adatok szerint 12 ember sérült meg a Kárpátalja második legnagyobb városát, Munkácsot ért rakétacsapásban - jelentették ukrán országos és megyei hírportálok a Munkácsi Városi Tanács hivatalos Facebook-oldalán közzétett információk alapján.
Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, 2 személy pedig önállóan fordult orvosi segítségért. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak és minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil - áll a munkácsi önkormányzat közleményében.
Korábban a helyi és országos hírportálok közölték, hogy az éjszakai kombinált légitámadás során rakétatalálat érte az egyik munkácsi iparvállalatot, ahol tűz ütött ki, a katasztrófavédők a következmények elhárításán dolgoznak. A város lakóit arra kérték, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára.
"Ez a bűncselekmény ismét bizonyítja: az ellenség még a hátországban, a polgári célpontokat is megpróbálja támadni. A cél egyértelmű - megfélemlíteni az embereket" - közölte hivatalos Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, Kárpátalja megye katonai kormányzója.
Borítókép: Harkiv, 2025. augusztus 18. Romos lakóház a kelet-ukrajnai Harkivban egy orosz rakétatámadás után, 2025. augusztus 18-án. Ukrán források szerint öt ember életét vesztette, húsz megsebesült. MTI/EPA/Szergej Kozlov
Borítókép: Harkiv, 2025. augusztus 18. Romos lakóház a kelet-ukrajnai Harkivban egy orosz rakétatámadás után, 2025. augusztus 18-án. Ukrán források szerint öt ember életét vesztette, húsz megsebesült. MTI/EPA/Szergej Kozlov
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, 2 személy pedig önállóan fordult orvosi segítségért. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak és minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil - áll a munkácsi önkormányzat közleményében.
-
Nacsa Lőrinc felidézte, augusztus 20-át az aktuális politikai érdekeknek megfelelően sokszor megpróbálták megváltoztatni, más jelentéstartalommal megtölteni, átnevezni, de valódi értékét sosem tudták kitörölni a magyar emberek szívéből.
-
Simicskó István úgy fogalmazott: miközben körülöttünk népek tűntek el, birodalmak omlottak össze, mi, magyarok mindent túléltünk, megmaradtunk, a nemzetnek mindig sikerült talpra állnia.