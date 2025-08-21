Már 12 sebesültje van a Munkácsot ért rakétatámadásnak

Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, 2 személy pedig önállóan fordult orvosi segítségért. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak és minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil - áll a munkácsi önkormányzat közleményében.

2025. augusztus 21. 09:51

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált légicsapást mért Ukrajnára, az eddigi adatok szerint 12 ember sérült meg a Kárpátalja második legnagyobb városát, Munkácsot ért rakétacsapásban - jelentették ukrán országos és megyei hírportálok a Munkácsi Városi Tanács hivatalos Facebook-oldalán közzétett információk alapján.

Korábban a helyi és országos hírportálok közölték, hogy az éjszakai kombinált légitámadás során rakétatalálat érte az egyik munkácsi iparvállalatot, ahol tűz ütött ki, a katasztrófavédők a következmények elhárításán dolgoznak. A város lakóit arra kérték, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára.

"Ez a bűncselekmény ismét bizonyítja: az ellenség még a hátországban, a polgári célpontokat is megpróbálja támadni. A cél egyértelmű - megfélemlíteni az embereket" - közölte hivatalos Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, Kárpátalja megye katonai kormányzója.

Borítókép: Harkiv, 2025. augusztus 18. Romos lakóház a kelet-ukrajnai Harkivban egy orosz rakétatámadás után, 2025. augusztus 18-án. Ukrán források szerint öt ember életét vesztette, húsz megsebesült. MTI/EPA/Szergej Kozlov

