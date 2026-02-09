Tűzszerészeink semlegesítették

Szerző: mti

2026. február 9. 06:04

Elszállították a tűzszerészek a Nagymaroson, a Hunyadi sétányon előkerült második világháborús

repeszromboló gránátot

- közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap kora délután.

A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak járókelők a robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.

A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 10,5 centiméteres

német repeszromboló

gránát került elő. A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik.

A sétányt a tűzszerészek műveletének idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon lezárta és kiürítette, ami körülbelül 150 embert érintett, ezt a zárást már feloldották.