Tűzszerészeink semlegesítették
Szerző: mti
2026. február 9. 06:04
Elszállították a tűzszerészek a Nagymaroson, a Hunyadi sétányon előkerült második világháborús
repeszromboló gránátot
- közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap kora délután.
A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak járókelők a robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.
A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 10,5 centiméteres
német repeszromboló
gránát került elő. A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik.
A sétányt a tűzszerészek műveletének idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon lezárta és kiürítette, ami körülbelül 150 embert érintett, ezt a zárást már feloldották.