Énekest raboltak
Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően - közölte a szerb sajtó vasárnap.
Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét
többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába,
megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították.
A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.
A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők
húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek
Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.