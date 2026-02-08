Énekest raboltak

Szerző: mti

2026. február 8. 22:08

Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően - közölte a szerb sajtó vasárnap.

Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét

többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába,

megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították.

A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők

húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek

Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.