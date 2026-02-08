Labdarúgó NBI – Megverte a Felcsútot a ZTE
A Zalaegerszeg 1-0-ra győzött a Puskás Akadémia otthonában vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójában, ezzel egy pontra megközelítette vendéglátóját.
Fizz Liga (NB I), 21. forduló:
Puskás Akadémia FC – ZTE FC 0-1 (0-0)
Pancho Aréna, v.: Zimmerman
gólszerző: Skribek (50.)
sárga lap: Okeke (29.), illetve Peraza (85.), Joao Victor (89.)
PUSKÁS AKADÉMIA:
Szappanos – Maceiras (Soisalo, 68.), Golla, Harutyunjan (Dárdai, 87.), Markgráf – Favorov (Mondovics, a szünetben), Duarte, Okeke (Nissila, a szünetben), Nagy Zs. – Fameyeh (Németh A., 68.), Lukács D.
ZALAEGERSZEG:
Gundel-Takács – Csonka, Victory, Peraza, Calderon – Kiss B. (Elosú, 90.), Amato, Szendrei, Skribek (Lima, 76.) – Joao Victor, Maxsuell Alegria (Lopez, 84.)
Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, sokat voltak munkában a védelmek, amelyek jól hatástalanították a támadásokat. A Puskás Akadémia játszott talán veszélyesebben, a félidő közepén Gundel-Takács nagy bravúrja kellett ahhoz, hogy megőrizze kapuját a góltól.
A szünethez közeledve megélénkült a Zalaegerszeg, formás támadásaiba azonban rendre hiba csúszott.
Fordulást követően
rögtön az első akcióból megszerezte a vezetést a vendégcsapat.
Rákapcsoltak a hazaiak, mentek előre folyamatosan, a fellazuló védekezés azonban lehetőséget kínált a Zalaegerszegnek, amely Skribek Alen révén közel járt előnye megduplázásához.
A Puskás Akadémia elkeseredetten küzdött az egyenlítésért, de szervezetten védekező zalaiak kihúzták a végéig.
A ZTE ezúttal is bizonyította, hogy jobban szerepel idegenben, mint hazai pályán:
hiába birtokolta többet a labdát a Puskás Akadémia
és próbálkozott sokkal többször lövéssel, nem tudta bevenni a zalaiak kapuját.