Labdarúgó NBI – Megverte a Felcsútot a ZTE

Szerző: mti

2026. február 8. 17:36

A Zalaegerszeg 1-0-ra győzött a Puskás Akadémia otthonában vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójában, ezzel egy pontra megközelítette vendéglátóját.

Fizz Liga (NB I), 21. forduló:

Puskás Akadémia FC – ZTE FC 0-1 (0-0)

Pancho Aréna, v.: Zimmerman

gólszerző: Skribek (50.)

sárga lap: Okeke (29.), illetve Peraza (85.), Joao Victor (89.)

PUSKÁS AKADÉMIA:

Szappanos – Maceiras (Soisalo, 68.), Golla, Harutyunjan (Dárdai, 87.), Markgráf – Favorov (Mondovics, a szünetben), Duarte, Okeke (Nissila, a szünetben), Nagy Zs. – Fameyeh (Németh A., 68.), Lukács D.

ZALAEGERSZEG:

Gundel-Takács – Csonka, Victory, Peraza, Calderon – Kiss B. (Elosú, 90.), Amato, Szendrei, Skribek (Lima, 76.) – Joao Victor, Maxsuell Alegria (Lopez, 84.)

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, sokat voltak munkában a védelmek, amelyek jól hatástalanították a támadásokat. A Puskás Akadémia játszott talán veszélyesebben, a félidő közepén Gundel-Takács nagy bravúrja kellett ahhoz, hogy megőrizze kapuját a góltól.

A szünethez közeledve megélénkült a Zalaegerszeg, formás támadásaiba azonban rendre hiba csúszott.

Fordulást követően

rögtön az első akcióból megszerezte a vezetést a vendégcsapat.

Rákapcsoltak a hazaiak, mentek előre folyamatosan, a fellazuló védekezés azonban lehetőséget kínált a Zalaegerszegnek, amely Skribek Alen révén közel járt előnye megduplázásához.

A Puskás Akadémia elkeseredetten küzdött az egyenlítésért, de szervezetten védekező zalaiak kihúzták a végéig.

A ZTE ezúttal is bizonyította, hogy jobban szerepel idegenben, mint hazai pályán:

hiába birtokolta többet a labdát a Puskás Akadémia

és próbálkozott sokkal többször lövéssel, nem tudta bevenni a zalaiak kapuját.