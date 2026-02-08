Labdarúgó NB I - Vonal fölé ugrott a Spartacus

Szerző: m4sport.hu/Gondola

2026. február 8. 20:05

Az a Vasgyár, amelyik pontokat vett el az ETÓ-tól, s lehetővé tette, hogy a Fradi az élre szökkenjen, most kieső helyre zuhant, mert

a Spartatus megverte az MTK-t, és ezzel 3 pontot szerezve a tizedik helyre ugrott.

A Nyíregyháza Spartacus 4–2-re legyőzte az MTK Budapestet a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójában, vasárnap.

Fizz Liga, 21. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-MTK Budapest 4-2 (1-2)

Nyíregyháza, v.: Zierkelbach

gólszerző: Kvasina (13.), Tijani (48., 81., a második büntetőből), Temesvári (74.), illetve Németh H. (7.), Jurek (18.)

sárga lap: Manner (34.), Dreskovic (40.), illetve Vitályos (40.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Kovács D. – Dreskovic (Jovanov, a szünetben), Temesvári, Katona L., Benczenleitner – Manner (Toma, 59.), Kovács M., Nagy D. (Katona M., 59.) – Kvasina (Oláh, 93.), Tijani, Antonov (Kovácsréti, 91.)

MTK Budapest:

Hegyi – Varju (Kerezsi, 82.), Beriasvili, Kádár, Vitályos (Kovács P., 67.) – Kata, Zeljkovic – Molnár Á., Németh H. (Armalas, 61.), Jurek (Átrok, 82.) – Polievka (Jurina, 77.)

Remekül kezdődött a mérkőzés, melyen

a vendégek a hetedik percben vezetést szereztek, amire a Nyíregyházának volt válasza,

a 18. percben viszont már ismét a kék-fehéreknél volt az előny.

Ezek után egyértelműen a szabolcsiak vették át az irányítást, ám komoly mezőnyfölényüket ritkán tudták nagy helyzetre váltani, ugyanakkor a fővárosiak kontrából többször veszélyeztettek. A szünet jót tett a Nyíregyházának, amely a második játékrész elején

nekiugrott a fővárosiaknak és alig három perc elteltével egy szép szabadrúgást követően Tijani fejesével egyenlített.

A gól, ha lehet még jobban felpörgette Bódog Tamás együttesét, a vendégek pedig láthatóan megzavarodtak és a folytatásban gyakorlatilag csak a védekezéssel törődtek. A Nyíregyháza rohamai sokáig nem vezettek újabb eredményre, bő negyedórával a vége előtt aztán egy szöglet után Temesvári fejelt a kapuba.

Az MTK a fordítás után sem tudott váltani, a hazaiak maradtak támadásban és a 81. percben büntetőből Tijani eldöntötte a meccset.

A nyírségiek sorozatban aratott

második győzelmükkel elmozdultak a kiesőzónából

és a Diósgyőrt megelőzve a tizedik helyre léptek előre.

A nyolcadik MTK egy hete a sereghajtó Kazincbarcikától is kikapott és csupán négy pont az előnye a 11. DVTK-val szemben.

m4sport