Orbán Viktor: Ez egy vérvád, lesznek következményei!

Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.

2025. szeptember 29. 11:24

Itt nem Semjén Zsoltot támadták vagy a kormány egyik-másik tagját, hanem azt akarták elérni, hogy fogjon rajtunk egy vérvád, amivel szemben, helyesen, fel tud lázadni a fél ország, és a kormányt meg lehet gyengíteni, meg lehet bénítani, de talán meg is lehet buktatni – fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte, az ügyben ellentámadásba ment át a kormány, majd arról beszélt: rendszeresen történnek kamu álhírekkel, becsületbe gázoló módon elkövetett támadások, ő ezeket rendre elengedi a füle mellett, de most elfogadta Semjén Zsolt érvelését, hogy „ez egy vérvád”, és bele kell állni az ügybe.

Orbán Viktor elmondta: azért fogadta el Semjén Zsolt álláspontját, mert „a lehető legsúlyosabb bűncselekménnyel vádolták meg a kormány tagjait”, márpedig, ha valamelyikük ilyet követett el, akkor „a kormánynak takarodni kell”. Semjén Zsoltnak „igaza volt, hogy ez vérvád, és egy vérvádat nem lehet elengedni a fülünk mellett”, az ügy vizsgálata során pedig kiderült, hogy „az egész egy jól felépített, titkosszolgálati szálat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet” – mondta a kormányfő. Hozzátette: ebben az esetben nemcsak a becsületet, de a kormány és az állam működőképeségét is meg kell védeni. Orbán Viktor kijelentette, „súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók” az ügyben.

A kormánypártok soha senkit nem vádoltak ilyen súlyos bűncselekmény elkövetésével, „a libsik itt csúsztatnak”, amikor ezt állítják. Lehet, hogy mondott egyik-másik politikus vagy párt egyik-másik politikusról vagy pártról valamit, de olyanra, hogy a legsúlyosabb bűncselekménnyel megvádoljanak valakit, nem emlékszik – mondta. Lesznek nagyon súlyos jogkövetkezmények, „nem lesz kegyelem” Orbán Viktor megjegyezte, hosszú listát tudna adni a vele és a családjával történt lejárató akciókról, de azokat elengedi a füle mellett. A Szőlő utcai ügyben azonban nem erről van szó.

Itt azért lesznek nagyon súlyos jogkövetkezmények, azért „nem lesz kegyelem”, mert a hivatalban levő kormány két tagját megvádolták a legsúlyosabb köztörvényes bűncselekménnyel – jelentette ki. A miniszterelnök közölte: látni, hogy ki indította el a híreket, hogy vette át egy másik médium, aztán a harmadik, a negyedik, mikor jutottak el odáig, hogy megnevezzenek embereket, hogyan szálltak be vezető ellenzéki politikusok Magyar Pétertől Dobrev Kláráig. Ők mind a mai napig állítják ezeket a vádakat, ezek a politikusok naponta követnek el bűncselekményeket – szögezte le, jelezve: nem úgy tűnik, mintha ezt nem vezényelné valaki.

Akik a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos álhírek terjesztésébe beleszálltak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, aminek jogkövetkezményei vannak és lesznek is – hívta fel a figyelmet. Egy olvasói véleményre reagálva Orbán Viktor hangsúlyozta: abban a pillanatban, amikor bármely gyermek bántalmazása előkerül, a hatóságok azonnal fellépnek. Van egy hatékony, jól működő gyermekvédelmi rendszer. Nehéz világ, nem is működik hibátlanul, de itt komoly emberek dolgoznak sok ezren, odaadó munkát végeznek, becsületesek, a legnehezebb munkát vállalják. „Néha előfordul közöttük egy-egy rohadt alma”, de azonnal ki is dobjuk onnan – emelte ki.

Orbán Viktor Hadházy Ákos független képviselőt bolondnak nevezte. „Egy félnótás”, aki inkább szánalomra méltó, és nem tekinti politikai szereplőnek – mondta a kormányfő. A szórakoztatóipar és a politika összenő. „Egyik oldalról jönnek a politikát játszani akaró színész urak, a másikról meg a megbolondult politikusok, ezek összetalálkoznak középen, ez ma az ellenzéki tábor” – tette hozzá. Orbán Viktor azt is mondta, a rendőrségnek segítséget kell adni, hogy bizonyos kényes és nehéz jogi megítélésű esetekben legyenek egyértelműbbek a jogszabályok.

Úgy értékelt: bizonyos ügyfajtáknál időnként a rendőrök „többet jogászkodnak, mint intézkednek”, ami szerinte nem jó. Erre a belügyminiszter azt mondta – és lehet, hogy neki van igaza –, hogy a jogszabályok nem elég egyértelműek; „akkor tegyük őket egyértelművé” – jelentette ki. Egy bejátszott felvételre, amelyen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arról beszél, hogy „se önmerénylet nem kell, miniszterelnök úr, se megjátszott külső támadás”, Orbán Viktor úgy reagált: a szavak egy olyan embertől hangzottak el, aki lehallgatja, majd feljelenti a feleségét, utána pedig egy papírmaséval beszélget. A miniszterelnök úgy folytatta: Károlyi Mihályt, aki szintén egy félnótás volt, és tönkretette az országot, a franciák küldték.

Később Szálasit a németek juttatták hatalomra, Rákosit, aki szintén bolond volt, a szovjetek, Magyar Pétert meg a brüsszeliek akarják. Valahogyan a külső megbízásból itt fellépő emberek egy nagy része bolond – fogalmazott, hozzátéve: komolynak is tudnak kinézni, aztán óriási bajt hoznak az országra. A Tiszánál nemcsak a főnökükről van szó. Van egy kultuszminiszter-jelölt, aki írt egy könyvet Csipke Józsika címmel, „a Tarr nevű” meg azt mondja, hogy a választás után majd megmondják, mit akarnak csinálni, vagy van ez a „hiúságba belebolondult tábornok”, aki lőfegyverrel jár gyűlésekre – sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: Kármán András egy jó technokrata bankár, ő tette ki a szűrét a kormányból 2011 környékén, mert azt mondta, hogy tönkreteszi a nemzetközi reputációját, hogy unortodox gazdaságpolitikában van benne, és hazaküldjük a Nemzetközi Valutaalapot. Ezeket söpri össze ott a szél – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor: 70 százalékig készen vagyunk az ország naggyá tételével

Mintegy hetven százalékos állapotban vagyunk Magyarország naggyá tételével – mondta Orbán Viktor. Úgy fogalmazott: az elmúlt tizenöt évben rengeteg dolog történt, csak nem elég, még sok mindennek meg kell történnie. Ahhoz, hogy az országot naggyá tudjuk tenni onnan, ahonnan megörököltük, tehát a Gyurcsány-féle nyolc év után, még kell néhány esztendő – tette hozzá a kormányfő. A polgári oldal internetes jelenlétének erősítéséről és a digitális polgári körök mozgalmáról szólva a miniszterelnök úgy nyilatkozott: „jobban nézünk ki, mert rájöttek sokan, hogy e nélkül nem fog menni”.

Hangsúlyozta: a jobboldalban él egy idegenkedés mindennel szemben, ami arctalan, márpedig a digitális térben inkább a rejtőzködés, névtelenség, beszólogatás, sunyiság, kamuság van jelen. Ha odamegyünk, akkor a saját karakterünket is odavisszük, és akkor megváltoztathatjuk magát a teret is – mondta a digitális honfoglalásról, majd kijelentette: a cél az, hogy a digitális térben is érvényesüljenek olyan, a jobboldalra jellemző tulajdonságok, mint a kiállás, egyenesség, őszinteség, a vélemény felvállalása névvel, arccal. Orbán Viktor megjegyezte: a modern politika problémája, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral.

Ennek oka az internet által igényelt rövid, gyors, azonnali reakciót kiváltó, hatásvadász működés, ez pedig „a holdkórosoknak kifejezetten kedvez”. A félnótásabb karakterű, széllelbéleltebb politikusok és az elvetélt politikusok, akik egyébként művészeti pályára mentek, összetalálkoznak – értékelt, példaként a hazai ellenzéket említve. Hozzátette, nagy erőfeszítést igényel a polgári oldaltól, hogy komolyságuk megőrzésével legyenek jelen az interneten, akkor is, ha emiatt unalmasabbnak látszanak. Orbán Viktor a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzeléseiről elmondta, amit a tiszások mondanak, az egy adóhatósági, vagyonellenőrzéses új bürokrácia, ami „bele fog mászni” az emberek életébe. A miniszterelnök óvatosságot javasolt minden új adónem bevezetése esetében, rámutatva, nemcsak arról érdemes gondolkodni, hogy egy-egy adókulcs emelkedik, hanem arról is, hogy az mi mindennel jár. Az adó egy érzékeny dolog, mert ott tud az állam behatolni az emberek magánéletébe, „a komcsik is ezt csinálták, ezért óvatosságot javaslok” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta, ahhoz, hogy vagyonadót lehessen kivetni, meg kell tudni, hogy kinek mennyi a vagyona, ki tartozik a szabályozás hatálya alá, nyilvántartást kell vezetni a bankszámlákról, az ingó és ingatlanjavakról, a földekről és az eszközökről, a cég esetében annak értékről, utána pedig ezeket ellenőrizni kell. Gyurcsány idejében volt ilyesmi, ezt egyszer már végigcsinálta Magyarország, és mindenki utálta – jelentette ki a miniszterelnök.

Egy a műsorban bejátszott videóban valaki „eszement dolognak” nevezte a kétgyermekes anyák közelgő szja-mentességét. A miniszterelnök erre úgy reagált, a beszélő nem szereti az embereket, nem szereti, ha pénzük van, nem szereti, ha gyermeket vállaló édesanyák nem fizetnek adót, és miután nincs érve, eszementnek minősíti. „Miért volna az eszement ötlet, hogyha segítünk nekik abban, hogy a gyermeknevelés gazdasági terheit könnyebben tudják elhordozni?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette, akik nem vállalnak gyereket, azok anyagilag is kevesebb terhet viselnek, akik viszont vállalnak, azokat adómentességgel segítik, azért, hogy emiatt ne kerüljenek anyagi hátrányba. A kormányfő a drónügyről szólva egyértelműsítette: Ukrajna hátországa biztonságban van, innen nem támadja meg senki, és nem tud arról, hogy a lengyelek, a románok, a magyarok, a szlovákok vagy a bolgárok meg akarnák őket támadni. „Tehát az egész egy kamu dolog, semmi jelentősége nincs” – értékelt. Leszögezte: Ukrajna és Magyarország jó néhány dologban ugyan nem ért egyet, de nem ellenségei egymásnak. A Nyugat tartja el őket, Ukrajnának pedig nem szabad úgy viselkednie, mintha egy szuverén állam lenne – jegyezte meg.

Az elmúlt időszakban nyugati országok légterét megsértő orosz drónokról és a reakciókról szólva a kormányfő értetlenségének adott hangot, jelezve, a nyugat-európaiak úgy csinálnak, mint akik veszélyben vannak, miközben Nyugat-Európának sem a gazdasági összteljesítménye, sem a katonai kiadásai, sem a lélekszáma nem mérhető össze Oroszországgal. „Mi minden dimenzióban erősebbek vagyunk, és én sose értettem, hogy ha mi vagyunk az erősebbek, miért beszélünk úgy, mint aki gyenge. Oroszország nem tud nekünk kárt okozni” – fogalmazott Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy ha a magyar légtérbe repülnének véletlenül vagy szándékosan orosz drónok, akkor alkalmasak lennénk-e a hatástalanításukra, Orbán Viktor úgy reagált: „mi úgy tudjuk, hogy igen. Mi nem is félünk ettől, majd lelőjük őket”.

Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más forrás bizonytalanabb és drágább

A miniszterelnök Magyarország kőolaj- és földgázellátásáról szólva kiemelte: Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és „normális ember” nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért. Azt is mondta: az Oroszországból érkező energiaforrásnak van egy megállapodott ára, ami olcsóbb, mintha Magyarország máshova venné. Ha mi magyarok drágábban vesszük az olajat meg a gázt, akkor drágábban adjuk el az embereknek is – mutatott rá. Orbán Viktor értetlenségének adott hangot és rosszindulatúaknak nevezte azokat, akik annak örülnek, hogy állítólag lesznek olyan intézkedések, amelyek rosszak lesznek Magyarországnak. Vannak a bolondok, meg vannak a hazaárulók – mondta.

„Amikor kimegyünk futballozni a gyepre (…) és a magyar ember nem a magyar csapatnak szurkol, hanem az ellenfelének, azt hogy hívják?” – tette fel a kérdést. A Donald Trumppal a témában folytatott telefonbeszélgetésről elmondta, az amerikai elnök megkérdezte tőle, hogy miért veszünk Oroszországtól gázt meg olajat. „Elmondtam neki (…), és mondta, hogy érti, pont”. Hozzátette: nem vagyunk egymás alárendeltjei, nem úgy van, hogy Washingtonból ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit. „Van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól” – mondta Orbán Viktor. Jelezte, az amerikai elnök meg szokta kérdezni a véleményét a háborúról, és ő azt mondta neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték.

A kérdés, hogy mikor és ki fog megállapodni az oroszokkal: amerikai és orosz megállapodás lesz, vagy végre az európaiak is hajlandóak tárgyalni, és lesz európai-orosz tárgyalás. Ezt a háborút nem lehet megnyerni a hadszíntéren. Minden katonai szakértő azt mondja, ideértve az amerikaiak legjobb katonai szakértőit is, hogy ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra, de az világháborút jelent, amit senki nem akar. A kormányfő leszögezte: a nyugatiak nem az oroszok ellen harcolnak, hanem nem akarnak kimaradni Ukrajna felosztásából.

Az oroszok elvették Ukrajna 20 százalékát, és a nyugatiak úgy gondolják, hogy nekik joguk van elvenni a maradékot. „Ez egy rendes imperialista háború, csak nem így hívják” – közölte. „A nyugatiak egész egyszerűen nem akarnak kimaradni egy fölosztható ország számukra elérhető szeletéből, ezért van az egész háború. (…) Szerencsétlen ukránok kifosztása van a dolog mögött, miközben úgy adják el, mintha Ukrajnát védenék meg” – fogalmazott Orbán Viktor. Orbán Viktor a csehországi választásokról szólva azt mondta, követi az eseményeket, mert szeret tanulni. Sokat változik a világ és gyorsan, minden kampány egy nagy lecke. Van, ahol jobban kampányolnak meg ügyesebben, és Andrej Babis a kampány szempontjából a miniszterelnök megítélése szerint jobb jelölt, mint ő. „Egy sokkal színesebb figura, mint én vagyok” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a videói őt is odaszegezik a képernyőhöz. Kijelentette: kormányának filozófiája az alacsony adókulcsok alkalmazása, de mindenkitől beszedik az adót, nincs mentség, utána viszont hagyják az embereket élni.

hirado.hu