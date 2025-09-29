Aranyáron mérik az aranyat

Az idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém. Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként 3800 dollár fölé emelkedett, amit elsősorban az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár hajtott - írja a Portfolio. A múlt pénteken közzétett adatok szerint az amerikai PCE-infláció az előrejelzéseknek megfelelően alakult, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Federal Reserve még idén folytatja a monetáris lazítást.
A piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre. Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát. A kereskedelmi fronton Donald Trump elnök a múlt héten újabb védővámokat jelentett be az importált gyógyszerekre, teherautókra és bútorokra, amelyek október 1-jén lépnek életbe, tovább növelve a gazdasági kilátások körüli bizonytalanságot.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.
Egy jobboldali, keresztény művésszel való beszélgetés, mindig tartalmaz értékes, megfontolandó felvetéseket. Így volt ez Eperjes Károllyal való beszélgetéssel is, amit Lentulai Krisztiánnal folytatott. Az egyik fontos gondolat volt, „Ha Isten velünk, ki ellenünk”, amit szerinte az Alkotmányunk kezdő mottójaként kellene alkalmaznunk.
Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a világklasszis magyar sportoló.