Elharapózik a fegyveres erőszak Amerikában: tüzet nyitottak egy mormon imaházban, legalább egy ember meghalt

2025. szeptember 29. 07:05

Legalább egy ember meghalt és kilencen megsebesültek egy mormon imaház elleni lőfegyveres támadásban az amerikai Michigan államban - közölte vasárnap a helyi rendőrség az MTI szerint. Nem sokkal az eset előtt több hasonló incidens is történt az Egyesült Államokban.

A lövöldözés a Detroit városától 80 kilométerre északra található Grand Blanc kisvárosban történt az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza (közismert nevükön: mormonok) egyik imaházában, ahol éppen istentiszteletet tartottak több száz résztvevővel.

A 40 éves elkövetővel a kiérkező rendőrök végeztek, a támadó azonban ezt megelőzően felgyújtotta az imaházat.

A lelőtt elkövetőn kívül 9 sérültről tudnak egyelőre a hatóságok, de elképzelhető, hogy további áldozatokat is találnak helyszínen, amikor a templomot át tudják vizsgálni a tűzoltás után.

Chris Swanson, Genesee megyei seriff szerint a térséget kiürítették, a helyszínen helyi és szövetségi hatóságok emberei dolgoznak. Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az X-en „szörnyű lőfegyveres incidensről” tett említést. Hozzátette, hogy az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei úton vannak a helyszínre.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy „a gyanúsított ugyan halott, de sok mindent kell még tisztázni”.

„Úgy tűnik, hogy ez egy újabb célzott támadás a keresztények ellen az Amerikai Egyesült Államokban. A Trump-kormány, mint mindig, most is folyamatosan tájékoztatni fogja a közvéleményt. Addig is imádkozzunk az áldozatokért és családjaikért. Az erőszak járványának országunkban azonnal véget kell vetni!” – hangsúlyozta az amerikai elnök.

Gretchen Whitmer michigani kormányzó a történtek kapcsán úgy fogalmazott, hogy megszakad a szíve Grand Blanc-i közösségért. „Az erőszak, különösen egy imahelyen, elfogadhatatlan” – húzta alá.

A lövöldözés nem sokkal azt követően történt, hogy 101 éves korában elhunyt Russell M. Nelson, az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának vezetője az utahi Salt Lake Cityben.

Súlyos sérültek is vannak

A Sky News beszámolója alapján a mormonoknál történt lövöldözésről azt is tudni lehet már, hogy

a sérültek közül két fő állapota kritikus.

Mindezt William Renye, Grand Blanc rendőrfőnöke mondta újságíróknak, miközben további részleteket is elárult az esetről.

Mint közölte, az eset helyi idő szerint körülbelül 11 órakor történt. A gyanúsított – egy 40 éves, Burtonból származó férfi –

autóval hajtott be a templomba, mielőtt lövöldözni kezdett a vasárnapi istentiszteleten.

A rendőrfönök szerint a támadó gépkarabélyt használt. Ami a tüzet illeti, a rendőrség legutóbb azt közölte, hogy a tüzet már sikerült körülhatárolni, vagyis nem terjed tovább.

Több hasonló incidens is volt az utóbbi órákban

A Sky News azt is megjegyezte: az utóbbi órákban több hasonló eset is történt. Helyi idő szerint szombaton késő este Észak-Karolina állam egyik part menti városában történt lövöldözés, ahol három ember meghalt, és legalább nyolc másik megsérült – erről mi is írtunk már korábban.

Szintén vasárnap kora reggel egy harmadik lövöldözés során egy nő meghalt és három másik megsérült a New Orleans-ben található Bourbon Streeten.

mti/hirado.hu