Köztársaságot szeretnének a britek

2025. szeptember 29. 10:48

A brit közvélemény-kutatások hosszú távú adatai azt mutatják, hogy 1983-ban még 86 százalék támogatta a monarchiát, ám Diana hercegnő halála után a keményvonalas királypártiak tábora összeomlott. Bár Vilmos herceg és Katalin házassága átmenetileg erősítette a népszerűséget, a Harry és Meghan körüli botrányok, valamint András herceg Epstein-ügyben betöltött szerepe ismét jelentősen rontott az uralkodóház megítélésén. A British Social Attitudes Survey legfrissebb felmérése szerint a briteknek mindössze 24 százaléka tartja „nagyon fontosnak” a monarchiát, 27 százalék „meglehetősen fontosnak”, míg 15 százalék már kifejezetten az intézmény megszüntetését támogatja. Különösen figyelmeztető, hogy a 16–24 évesek 67 százaléka a monarchia eltörlését pártolja, és a 25–34 évesek körében is többségbe kerültek a köztársaság hívei.

– Egy lefelé tartó spirálban vannak, és nincs semmi új, amit elő tudnának húzni a kalapból – fogalmazott Graham Smith, a Republic nevű brit köztársaságpárti szervezet vezetője a lapnak. A szakértők szerint a palota hiába támaszkodik Vilmos és Katalin gyermekei, vagyis a Gen Alpha generáció jövőbeni népszerűségére, mivel őket már jórészt szkeptikus szülők nevelik. Bár a monarchia eltörlését rövid távon nem tartják valószínűnek, a hosszú távú trendek egyértelmű támogatottság-csökkenést jeleznek.

MH