Köztársaságot szeretnének a britek

A brit közvélemény-kutatások hosszú távú adatai azt mutatják, hogy 1983-ban még 86 százalék támogatta a monarchiát, ám Diana hercegnő halála után a keményvonalas királypártiak tábora összeomlott. Bár Vilmos herceg és Katalin házassága átmenetileg erősítette a népszerűséget, a Harry és Meghan körüli botrányok, valamint András herceg Epstein-ügyben betöltött szerepe ismét jelentősen rontott az uralkodóház megítélésén. A British Social Attitudes Survey legfrissebb felmérése szerint a briteknek mindössze 24 százaléka tartja „nagyon fontosnak” a monarchiát, 27 százalék „meglehetősen fontosnak”, míg 15 százalék már kifejezetten az intézmény megszüntetését támogatja. Különösen figyelmeztető, hogy a 16–24 évesek 67 százaléka a monarchia eltörlését pártolja, és a 25–34 évesek körében is többségbe kerültek a köztársaság hívei.
– Egy lefelé tartó spirálban vannak, és nincs semmi új, amit elő tudnának húzni a kalapból – fogalmazott Graham Smith, a Republic nevű brit köztársaságpárti szervezet vezetője a lapnak. A szakértők szerint a palota hiába támaszkodik Vilmos és Katalin gyermekei, vagyis a Gen Alpha generáció jövőbeni népszerűségére, mivel őket már jórészt szkeptikus szülők nevelik. Bár a monarchia eltörlését rövid távon nem tartják valószínűnek, a hosszú távú trendek egyértelmű támogatottság-csökkenést jeleznek.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.
Egy jobboldali, keresztény művésszel való beszélgetés, mindig tartalmaz értékes, megfontolandó felvetéseket. Így volt ez Eperjes Károllyal való beszélgetéssel is, amit Lentulai Krisztiánnal folytatott. Az egyik fontos gondolat volt, „Ha Isten velünk, ki ellenünk”, amit szerinte az Alkotmányunk kezdő mottójaként kellene alkalmaznunk.
Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a világklasszis magyar sportoló.