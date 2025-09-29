A szlovákok beintettek a NATO-nak

Szlovákia megmondta a NATO-nak, amit az soha nem akart hallani: van fontosabb dolga a fegyverkezésnél, ne is számítson rá ebben. Robert Kalinák, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere szerint a kórházak építése most fontosabb. A védelmi minisztériumnak valószínűleg nem lesz az ország GDP-jének 2 százalékát elérő pénzügyi kerete a kiadásokra a jövő évben, ami Szlovákia NATO-kötelezettsége. Robert Kalinák a JOJ 24 műsorában elmondta, a konszolidáció lesz az első, minisztériuma más minisztériumoknak is segíteni akar a pénzmegtakarításban – írja a Sita.
A védelmi minisztérium idén több százmillióval járult hozzá a megtakarításokhoz, jövőre pedig ez a szám tízmilliós lesz. Emellett leépítéseket is végrehajtottunk, és minden bizonnyal racionalizálni fogjuk a működésünket – mondta Kalinák. „A megtakarított összegekből lehetőségünk volt rá, hogy belevágjunk a kórházépítésekbe” – tette hozzá. Nagy bajba került Szlovákia Lassuló GDP-növekedés, emelkedő munkanélküliség, megszűnő állami ünnepek. A szlovák gazdasági növekedés megtorpanása lesz az ára a Fico-kormány kényszerű kiigazítási csomagjának. Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank: jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat. A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb prognózisából.
A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak – írta meg a Világgazdaság. A bankelnök szerint az ország gazdaságát két teher nyomja: a kedvezőtlen nemzetközi helyzet és az újabb, 2,7 milliárd euróra tervezett konszolidációs csomag. 2026 végéig 30 ezerrel nőhet az állástalanok száma a jelenlegi szinthez képest, vagyis a mostani 5 százalék feletti mutató 6 százalékra kúszhat.
Ugyan az infláció mértéke az idei 4,2-4,3 százalékról jövőre 3 és 4 százalék közé mérséklődhet, azonban ez a reálbérek növekedésén nem érződik majd, sőt.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.
Egy jobboldali, keresztény művésszel való beszélgetés, mindig tartalmaz értékes, megfontolandó felvetéseket. Így volt ez Eperjes Károllyal való beszélgetéssel is, amit Lentulai Krisztiánnal folytatott. Az egyik fontos gondolat volt, „Ha Isten velünk, ki ellenünk”, amit szerinte az Alkotmányunk kezdő mottójaként kellene alkalmaznunk.
Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a világklasszis magyar sportoló.