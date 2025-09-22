Orbán Viktor: Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen

Orbán Viktor kezdte a napirend előtti felszólalásokat a Parlament első őszi ülésén.

2025. szeptember 22. 17:12

Ami viszont újdonság, az az, hogy az Egyesült Államok elnöke pontról pontra végrehajtja választási ígéreteit. A kormányfő úgy fogalmazott: ideje komolyan venni, hogy az Egyesült Államok megkezdte a korábban megingathatatlannak tekintett kereskedelmi világrend megváltoztatását. Azt is újdonságnak nevezte, hogy Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt és erőt, valamint szervezettséget mutatnak. Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai-orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy miközben versenyképességi fordulatot szorgalmazunk az unióban, addig Ursula von der Leyen szerint Ukrajna finanszírozása a legfontosabb. Újabb tagállami hatáskörök elvonását jelentette be, és megtudhattuk azt is, hogy az EU-ban nem lesz migrációs fordulat, és az ukrán csatlakozási folyamat sürgetését fenntartják.

A miniszterelnök azzal folytatta: Magyarországnak nyíltan meg kellett mondania, nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unió sem állhat háborúban. Az uniót háborús célokra nem használhatjuk, amíg egyetlen ország is ellenzi azt. Hazánk nem támogatja Ukrajna tagságát sem. Ha ugyanis Ukrajna belép az unióba, csődbe viszi Európát – tette hozzá.

A kormányfő beszélt a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokról is, ezért Magyarország felhívást intézett Ukrajnához, hogy ne veszélyeztesse az ország energiabiztonságát. Hozzátette: a háztartások rezsicsökkentésének fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és olaj. Rezsicsökkentés nélkül minden család évente több százezer forinttal fizetne többet az energiáért. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nyáron nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, úgy tűnik, „még mindig nem vagyunk elegen hozzá”. Az Európai Bizottság továbbra is Magyarországra akarja erőltetni a migrációs paktumot, ami 2027-ben lépne életbe.

Figyelmeztetett arra is, hogy ezt a paktumot a baloldali pártok és a Tisza Párt is támogatja. A magyar kormány azonban ellenzi azt, nem fogadja el, és nem fogja végrehajtani. Emlékeztetett arra, hogy hazánk tíz éve védekezik az illegális migrációval szemben. Felhívta a figyelmet arra, hogy nyugaton számos nagyvárosban összeomlott a közbiztonság, ezzel szemben Magyarország a béke és biztonság szigete. Megjegyezte azt is, hogy Brüsszel naponta egymillió euróra bünteti Magyarországot, amiért nem engedünk be migránsokat. Orbán Viktor ezt Brüsszel szégyenének nevezte. A Tisza Párt és a DK pedig bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követelését, ami a magyar kormány szerint öngyilkos politika lenne – fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette: nem lát lehetséges kompromisszumot az ellenzék és a magyar kormány között.

„Ha nem lesz fordulat, akkor véget ér az Európai Unió története” – mondta Orbán Viktor, aki szerint a végelgyengülés jellemzi az EU-t, ami a jelek szerint szétrázódik és szétmozog. Szerinte ugyanis döntések születnek a brüsszeli központokban, amiket a tagállamok nem hajtanak végre. „A vezetés olyan, mint a rossz GPS: állandóan újratervez, de sosem ér célba” – fogalmazott a kormányfő.

A kormány ezért megindította a saját, nemzeti utat követő gazdasági programját – emelte ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermekes édesanyák pedig 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Kiemelte, hogy az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben. „Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak” – mondta a kormányfő. Ismertette azt is, hogy szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitel programot.

A miniszterelnök szerint az Otthon start program érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat – mondta. A kormányfő kiemelte: a fix 3 százalékos hitel fiatalok tízezrei előtt nyitja meg a lehetőséget, ami a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Azt is elmondta, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt éven belül ötvenezer új lakás fog megépülni. A kormány tervezi a munkáltatói tervek csökkentését, folytatja a munkáshitelprogramot, valamint megindította a Demján Sándor programot is – sorolta az eredményeket a kormányfő. Majd arról beszélt: az Európai Bizottság elvárja, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, a kamatstopot és az árréstopot.

Ezért hirdette meg a kormány a nemzeti konzultációt a közteherviselésről, amelynek postázása október elején kezdődik. Orbán Viktor mindenkit arra biztatott, hogy nyilvánítsa ki a véleményét. A kormányfő szólt a kábítószer elleni fellépésről is. Azt mondta, hogy a rendőrség fellépése a kábítószer-kereskedők ellen megfelelően jogszerű, és kellő súllyal rendelkezik. Hozzátette: kábítószer-ügyben zéró tolerancia van Magyarországon. A miniszterelnök a verbális és az online agresszióról is szót ejtett. Ruszin-Szendi Romuluszra utalva jelezte: ma ott tartunk, hogy vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyilvános politikai összejövetelekre. „Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára” – jegyezte meg. Végül mértéktartásra kérte a képviselőket: „Mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér”. Majd eredményes és színvonalas munkát, valamint előremutató vitákat kívánt a képviselőknek.

MTI