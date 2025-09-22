Veszélyben Budapest közlekedése? - Latorcai Csaba szerint a helyzet tarthatatlan és azonnali cselekvést igényel

Az elmúlt hetekben egymást érték a hírek a budapesti buszok műszaki hibáiról és kigyulladásáról. A közvélemény számára talán meglepő, de az ellenőrzések szerint nem elszigetelt esetekről van szó: százból hatvan BKV-busz olyan állapotban van, hogy nem tekinthető biztonságosnak. Ez tehát nemcsak átmeneti kényelmetlenség, hanem mindennapos kockázat a városlakók számára!

2025. szeptember 22. 13:04

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési államtitkár, a KDNP ügyvezető alelnöke szerint a számok önmagukért beszélnek: egy olyan járműpark, amelyben a járművek többsége kritikus állapotban van, nem hagyható figyelmen kívül. Fékhibák, kopott gumik, elhasználódott ajtók – és időnként lángoló buszok. A kereszténydemokrata politikus szerint a helyzet tarthatatlan, és azonnali cselekvést igényel.

Hol van a pénz?

A probléma gyökere Latorcai Csaba szerint a főváros felelőtlen gazdálkodásában keresendő. A karbantartásra és felújításra szánt források az elmúlt években töredékükre estek vissza: tízmilliárd forintból ma mindössze egymilliárd jut a buszok biztonságára (mindezt úgy, hogy a főváros több bevételből gazdálkodik, mint Tarlós István idejében). Közben ugyan vásárol a főváros új járműveket, de azokat sokszor nem tudják megfelelően üzembe állítani: nincs elég korszerű tárolóhely, nincs megfelelő peron, vagy egyszerűen hiányzik a háttérinfrastruktúra. Ez felveti a kérdést: vajon mennyire átlátható a főváros költségvetése? Miért nem látszik, mire költik a budapestiek pénzét? Nem lenne esetleg jó visszatérni a Tarlós-éra baloldal által gúny tárgyává tett „városüzemeltető” hozzáálláshoz? Vagy nem ez lenne egy városvezetés elsődleges feladata?

Városvezetés helyett Facebook-rohamok

Karácsony Gergely eredményes városvezetés helyett szokásos Facebook-csatáit vívja. Latorcai Csaba szerint a főpolgármester nem ad egyértelmű választ a kérdésekre, a kért dokumentumok késve vagy hiányosan érkeznek, sokszor nehezen olvasható formátumban. Az államtitkár úgy látja, a város vezetése rejteget valamit, és nem akarja, hogy a közvélemény pontos képet kapjon a főváros pénzügyeiről. A helyzetet tovább színezte, hogy miközben a város ilyen alapvető gondokkal küzd, a főpolgármester hosszabb nyári szabadságra utazott. „Amikor a hajó süllyed, a kapitány nem mehet nyaralni” – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.

Égő buszok – égő költségvetés

A buszok állapota szimbolikus üzenetet hordoz: nemcsak a közlekedés, hanem a főváros gazdálkodása is válságban van. Ha az utasok biztonságát nem lehet garantálni, akkor szükség van a hatóságok beavatkozására is. Az államtitkár világossá tette: a fővárosnak felelősséget kell vállalnia a helyzetért, és ha nem képes rá, akkor másoknak kell átvenniük a feladatot.

Merre tovább, Budapest?

A kérdés most az, hogy a Facebook-huszár főpolgármester közösségi médiás dörgedelmei mennyire maradnak pusztán politikai szólamok, és mennyiben vezetnek tényleges megoldásokhoz. A budapestiek számára ugyanis nem a politikai csatározás a fontos, hanem hogy biztonságban utazhassanak, és hogy lássák: közpénzeiket valóban a város fejlődésére fordítják.

Amíg azonban a buszok sorra hibásodnak meg és gyulladnak ki, a városvezetés pedig a felelősség helyett kifogásokat keres, politikai hitelességük a járműállománynál is gyorsabban amortizálódik. Ezt igazolja a hétvégi józsefvárosi időközi választás eredménye is.

