Bevonul ezer magyar tartalékos

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Honvédség rendszerváltás óta legnagyobb és legösszetettebb gyakorlata: hétfőn több mint ezer tartalékos vonul be a területvédelmi ezredekhez olyan kiképzésre, amely szervesen kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 műveleteihez – jelentette be dr. Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka. A NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat lehetőséget biztosít a tartalékos katonáknak arra, hogy széles körben megmutassák képességeiket – tette hozzá a dandártábornok.
A most bevonult állománnyal kétezer fölé emelkedik a szeptember 1-jén elindított védelmi gyakorlatba bevont tartalékosok száma. A hosszú hónapokig tervezett, több vármegyére kiterjedőműveletekben a honvédség minden alakulata érintett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák a közös feladatok végrehajtásával tesztelik és egyben fejlesztik is a haderő reagálóképességét és működési hatékonyságát. A tartalékosok a következő hetekben kisebb egységekben gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés- és közvetlen védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Az elmúlt hetekben egymást érték a hírek a budapesti buszok műszaki hibáiról és kigyulladásáról. A közvélemény számára talán meglepő, de az ellenőrzések szerint nem elszigetelt esetekről van szó: százból hatvan BKV-busz olyan állapotban van, hogy nem tekinthető biztonságosnak. Ez tehát nemcsak átmeneti kényelmetlenség, hanem mindennapos kockázat a városlakók számára!
A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Pannónia Ösztöndíjprogrammal.
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.