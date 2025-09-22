Bevonul ezer magyar tartalékos

2025. szeptember 22. 14:58

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Honvédség rendszerváltás óta legnagyobb és legösszetettebb gyakorlata: hétfőn több mint ezer tartalékos vonul be a területvédelmi ezredekhez olyan kiképzésre, amely szervesen kapcsolódik az Adaptive Hussars 2025 műveleteihez – jelentette be dr. Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka. A NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat lehetőséget biztosít a tartalékos katonáknak arra, hogy széles körben megmutassák képességeiket – tette hozzá a dandártábornok.

A most bevonult állománnyal kétezer fölé emelkedik a szeptember 1-jén elindított védelmi gyakorlatba bevont tartalékosok száma. A hosszú hónapokig tervezett, több vármegyére kiterjedőműveletekben a honvédség minden alakulata érintett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák a közös feladatok végrehajtásával tesztelik és egyben fejlesztik is a haderő reagálóképességét és működési hatékonyságát. A tartalékosok a következő hetekben kisebb egységekben gyakorolják a műveleti eljárásokat, az együttműködés rendjét, őrzés- és közvetlen védelmi feladatokat látnak el, valamint ellenőrző-áteresztő pontokat működtetnek.

MTI