Újabb ország ismeri el a palesztin államot

2025. szeptember 22. 14:31

Málta hivatalosan is elismeri a palesztin államot a hétfőn New Yorkban tartandó ENSZ Közgyűlésen. Robert Abela máltai miniszterelnök a hét végén már közzétett egy bejegyzést a Facebookon, ahol egy, a Gázai övezetbe eljuttatott máltai élelmiszersegéllyel kapcsolatban azt közölte, a szállítmányt „Málta a palesztin állam elismerésének előestéjén” küldte a térségbe. A kormányfő történelminek nevezte a lépést, és hozzátette: Valletta továbbra is elkötelezett a régió békéje mellett.

Vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália jelentette be, hogy – a kétállami megoldás előmozdítása érdekében –, elismeri a palesztin államot, Franciaország és több más állam pedig várhatóan szintén hétfőn tesz hasonló bejelentést. Málta régóta támogatja a palesztin államiságra irányuló törekvéseket, miközben Izraellel is diplomáciai kapcsolatokat tart fenn.

MTI