Újabb ország ismeri el a palesztin államot

Málta hivatalosan is elismeri a palesztin államot a hétfőn New Yorkban tartandó ENSZ Közgyűlésen. Robert Abela máltai miniszterelnök a hét végén már közzétett egy bejegyzést a Facebookon, ahol egy, a Gázai övezetbe eljuttatott máltai élelmiszersegéllyel kapcsolatban azt közölte, a szállítmányt „Málta a palesztin állam elismerésének előestéjén” küldte a térségbe. A kormányfő történelminek nevezte a lépést, és hozzátette: Valletta továbbra is elkötelezett a régió békéje mellett.
Vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália jelentette be, hogy – a kétállami megoldás előmozdítása érdekében –, elismeri a palesztin államot, Franciaország és több más állam pedig várhatóan szintén hétfőn tesz hasonló bejelentést. Málta régóta támogatja a palesztin államiságra irányuló törekvéseket, miközben Izraellel is diplomáciai kapcsolatokat tart fenn.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Az elmúlt hetekben egymást érték a hírek a budapesti buszok műszaki hibáiról és kigyulladásáról. A közvélemény számára talán meglepő, de az ellenőrzések szerint nem elszigetelt esetekről van szó: százból hatvan BKV-busz olyan állapotban van, hogy nem tekinthető biztonságosnak. Ez tehát nemcsak átmeneti kényelmetlenség, hanem mindennapos kockázat a városlakók számára!
A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Pannónia Ösztöndíjprogrammal.
A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.