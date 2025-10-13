Orbán Viktor részt vesz a Közel-keleti békemegállapodáson!

„Ezt a hétfőt egy darabig nem felejtjük el” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol bejelentette, hogy részt vesz a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút rendezni kívánó békemegállapodás ünnepélyes aláírásán.
A miniszterelnök elsőnek azt közölte, hogy „Csányi Sándorral olyan bejelentést tesz, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban”. Ezt követően utazik Sarm es-Sejk-be, ahol az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a közel-keleti béketervet. Hozzátette: magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a békecsúcsra.
„Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk! Földrajzi helyre, országméretre, és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol, legyen az Közel-Kelet, Kaukázus, vagy éppen Ukrajna, egymást segítve összedolgozik a békéért. Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja” – fogalmazott Orbán Viktor.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
-
Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.
-
Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.