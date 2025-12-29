Szerző: MH, Gondola

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentése szerint Kijev megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját a novgorodi területen - írja az MH.

„2025. december 29-én éjjel Kijev 91 nagy hatótávolságú drónnal terrortámadást indított az Oroszországi Föderáció elnökének Novgorodi területen található állami rezidenciája ellen” – mondta a diplomata. A miniszter megjegyezte, hogy az összes pilóta nélküli repülőgépet megsemmisítették. Lavrov hozzátette, hogy Moszkva tárgyalási pozícióját felülvizsgálják, tekintettel arra, hogy Kijev az állami terrorizmus politikájára tért át. Donald Trump, a Fehér Ház elnöke megdöbbent és felháborodott, amikor értesült az ukrán fegyveres erők kísérletéről Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciájának megtámadására.

Ezt Jurij Usakov, az orosz elnök nemzetközi kapcsolatokért felelős személye jelentette a TASS szerint. Andrej Kolesnik, az Állami Duma képviselője a Lentának elmondta, Ukrajna mindent megtesz a tárgyalások megzavarására, de végső soron egy szélesebb kört fognak felelősségre vonni a Vlagyimir Putyin elnök rezidenciája elleni támadási kísérletért. A helyettes megjegyezte, hogy a katonai parancsnokság fogja meghatározni a dróntámadásra adott válaszlépéseket, ezt követően pedig heves csapásokat mérnek Ukrajnára. Hangsúlyozta azonban, hogy az ország vezetése nem lesz képes megzavarni a tárgyalások lendületét.

„Ez csak ront a helyzeten. Ukrajnában emberek halnak meg emiatt, és a béke egyre csak tolódik. Teljes mértékben felelniük kell majd, sokkal szélesebb körnek, mint korábban. A teljes parancsnoki lánc, amely ezt a műveletet tervezte, a közeljövőben eltűnik. Bárhol is rejtőzködnek, a világ bármely pontján, megtalálják és semlegesítik őket.”