Bezuhant az RMDSZ támogatottsága

Szerző: MTI, Gondola

2025. december 29. 19:10

Az IRES közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint Romániában csupán négy párt jutna be a parlamentbe, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat – írta az MTI. A helyi magyarok legnagyobb pártja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – amely jelenleg is a parlament, illetve a kormány tagja – nem lenne ott e négy párt között. Mindez azért figyelemreméltó, mert a RMDSZ a román rendszerváltás óta eddig az összes választáson bejutott a parlamentbe, amikor indult.

A hétfőn ismertetett közvélemény-kutatás eredményei szerint a román választópolgárok körében a legnagyobb népszerűségnek továbbra is a többi román párt által szélsőségesnek tartott ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) örvend, melyet a megkérdezettek 36 százaléka támogat. A második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) következik 21 százalékkal. Ezt a két kisebb kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) követi 18, illetve 11 százalékos támogatottsággal. A felmérés szerint a többi politikai párt – köztük az RMDSZ is – az ötszázalékos bejutási küszöb alatti támogatottsággal rendelkezik. Hovatovább, az MTI beszámolójában ugyan nem szerepel, de az IRES honlapján megjelent adatok szerint a felmérésben mindössze 2 százalékra mérték az RMDSZ-t támogatottságát, amivel csak a hetedik helyre futnának be egy most megrendezett parlamenti választáson. Az eredmény két szempontból is meglepő: egyrészt azért, mert az RMDSZ eddig minden alkalommal bekerült a román törvényhozásba, másrészt pedig azért, mert a tavalyi parlamenti választáson is 6,4 százalékot kapott a párt, vagyis relatíve simán bejutott a parlamentbe.

Ennek tükrében irreálisan alacsonynak tűnik az említett két százalékos eredmény: a 2024-es eredményt javíthatta ugyan, hogy a magyarság az átlagosnál magasabb arányban járult a szavazóurnákhoz, de az azóta eltelt időben semmi se magyarázna ekkora visszaesést, mint ami a felmérésben látszik – vagyis elképzelhető, hogy alulmérték az RMDSZ-t (ennél egyébként sokkal jobb – bár még mindig bejutási küszöb alatti – támogatottságot mért a pártnak egy másik kutatóintézet, az INSCOP november végén: náluk akkor 4,8 százalékot „szerzett” az RMDSZ).