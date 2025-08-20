Önjelölt „büntetőbírókat" szankcionál az USA

2025. augusztus 20. 21:05

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság újabb tagjait vette szankciós listára Washington az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben tett lépéseik miatt szerdán.

Marco Rubio külügyminiszter közleményben jelentette be az intézkedést, amelyet "amerikaiak és izraeliek felé irányuló, folytatódó fenyegetéssel" indokolt.

"Ezek a külföldi személyek közvetlenül közreműködtek a Nemzetközi Büntetőbíróság törekvéseiben az Egyesült Államok és Izrael állampolgáraival szemben kezdeményezett vizsgálatra, letartóztatásra, őrizetbe vételre vagy vádemelésre, a két ország beleegyezése nélkül" - fogalmazott.

A hágai székhelyű nemzetközi bírói szervezet újabb tagjaival szemben hozott büntetőintézkedés ezúttal négy jogászra vonatkozik, így a kanadai Kimbely Prost és a francia Nicolas Guillou bíróra, valamint két helyettes ügyészre, a fidzsi Nathat Shameem Khanra és a szenegáli Mame Mandiaye Niangra.

Az amerikai külügyminiszter közleménye szerint az Egyesült Államok "világosan és megingathatatlanul ellenáll" a Nemzetközi Büntetőbíróság politikai célokra való felhasználásának, valamint kiáll a testület hatalommal való visszaélésével szemben, amit illegitim bírói túlterjeszkedésnek tart és az amerikai nemzeti szuverenitás megsértésének.

Marco Rubio szerint az Egyesült Államok politikájának részét képezi, hogy minden szükségesnek tartott intézkedést megtegyen az amerikai hadsereg katonáinak és az amerikai szuverenitásnak a védelmében.

"Arra sürgetem azon országokat, amelyek még mindig támogatják a Nemzetközi Büntetőbíróságot - és amely országok közül sok az Egyesült Államok hatalmas áldozatainak árán nyerte el szabadságát -, hogy álljanak ki ennek a bukott intézménynek az állításaival szemben" - írta az amerikai külügyminiszter.

Az Egyesült Államok júniusban már hasonló szankciókkal sújtotta a bíróság négy bíróját, akik részt vettek az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben kezdeményezett jogi eljárásokban vagy támogatták azokat.

Az amerikai szankciós intézkedéshez kiadott kiegészítésben emlékeztetnek arra, hogy Kimberly Prost kijelölt bíró volt a korábban Afganisztánban állomásozó amerikai katonákkal szembeni vádeljárásban, míg Nicolas Guillou a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Galant korábbi védelmi miniszter elleni elfogatóparancsról szóló eljárásban működött közre bíróként. A két helyettes ügyész a Nemzetközi Büntetőbíróság Izraellel szembeni jogi eljárásaiért felelős - közölte az amerikai külügyminisztérium.

mti