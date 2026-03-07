Zelenszkij halálos fenyegetőzése az EU lezüllötségét mutatja

Szerző: Gondola

2026. március 7. 10:36

Brüsszel háborúpárti szélsősége érzékeltette Zelenszkijjel, hogy nyugodtan megfenyegetheti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Azonnal le kell állítani Ukrajna csatlakozási folyamatát - jelezte egy osztrák politikus.

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” − fogalmazott Volodimir Zelenszkij. Bánó Attila Európa-érmes publicistát kérdezte a Gondola.

− Szerkesztő úr, az Európai Unió vezetősége egy gyilkossággal fenyegető keleti politikust akar fölvenni az EU-ba. A kontinentális közösség ennél nagyobb lejáratását el lehet-e képzelni?

− Zelenszkij ukrán elnök az életveszélyes fenyegetést egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnökünknek címezte.

Ennek az embernek a fenyegetését komolyan kell venni,

mert már több célszemély likvidálására adhatott utasítást. Elég, ha az utóbbi idők oroszországi merényleteire gondolunk, amelyeket az ukrán titkosszolgálat hajtott végre orosz katonai vezetők, illetve ellenségnek tekintett civilek ellen. Azt hiszem, Orbán Viktornál jobban senki sem tudhatja, hogy az igaz ügyek szolgálatához és képviseletéhez nemcsak kellő tudásra, hanem kellő bátorságra is szükség van. Miniszterelnökünk nem rettent meg Zelenszkij üzenetétől. Azonnal reagált, és jelezte, hogy mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt euró milliárdok átutalását, amíg az ukrán elnök, a Barátság olajvezetéket zárva tartva zsarolja hazánkat és kockáztatja energiabiztonságunkat. A felháborító esettel kapcsolatban Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt főtitkára is megszólalt. Kijelentette: „Amikor az ukrán elnök, Zelenszkij nyilvánosan azzal fenyegetőzik, hogy megadja az ukrán katonáknak Orbán Viktor magyar miniszterelnök címét, hogy »otthon meglátogassák«, akkor az

egy EU-tagállam demokratikusan megválasztott kormányfője ellen irányuló felháborító fenyegetés.

Ezzel minden határt átlépett”. Hafenecker hozzátette, hogy „azonnal le kell állítani Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát”, továbbá minden kifizetést „a korrupció sújtotta országnak”. Robert Fico szlovák miniszterelnök egy rendezvényen élesen bírálta az ukrán elnököt. Úgy fogalmazott, hogy a Magyarországgal szembeni ukrán zsarolásnak már a személyes jellegű fenyegetések is részét képezik, és Zelenszkij kijelentése elfogadhatatlan. Fico hangsúlyozta: Szlovákia nem vesz részt a háborús hitelek finanszírozásában, mivel

a Barátság vezeték elzárásával Ukrajna kárt okozott Szlovákiának.

A szlovák miniszterelnök többek között ezt mondta: „A magyar kormány blokkolja a 90 milliárdos katonai hitelt Ukrajna számára. Ez egy olyan hitel, amelyben mi sem vettünk részt, és nem is fogunk részt venni. Ugyanúgy, ahogy a Cseh Köztársaság és Magyarország sem. Elfogadhatatlan, hogy

azt gondolja Zelenszkij ukrán elnök, hogy mi az ő szolgái vagyunk, és meg kell tennünk mindent, amit elvár.

Mi mindenben segítünk neki, ő viszont árt nekünk. Ötszázmillió eurós kárt okozott nekünk tavaly, ami a gáz tranzitdíjait illeti”. Robert Fico ezután felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy

utasítsák vissza Zelenszkij fenyegető kijelentéseit, és határolódjanak el tőle.

Az X-en közzétett bejegyzésében pedig teljes szolidaritásáról biztosította a magyar miniszterelnököt.



− A keleti politikus egy NATO-tagállam vezetőjét fenyegette semlegesítéssel. Miért tudjuk, hogy a NATO jelenlegi vezetőjére ebben az esetben Budapest nem számíthat?

− Mark Rutte főtitkár megbízható tagja annak az ütődött háborúpárti klikknek, amelyhez Merz, Weber, Von der Leyen, Starmer, Tusk, Macron és még néhány hasonszőrű politikus is tartozik. Rutte kiállása a háború folytatása mellett azért is furcsa, mert a NATO az amerikai haderő nélkül csak béna kacsa, márpedig Donald Trump elnök köztudottan az ukrajnai békekötés következetes híve. Rutte támogatására valóban nem számíthatunk, de feltételezem, hogy a dolgok elfajulása esetén nem a főtitkár úr fújná a passzátszelet.

− A tízmilliós Magyarországnak egy 30 milliós, állig felfegyverzett állam vezetője küldött ultimátumot. Hogyan lehet erre bölcsen reagálni?

− Mindenek előtt úgy, hogy nem hunyászkodunk meg. Ez a magatartás ugyanis távol áll tőlünk, magyaroktól, különösen akkor, ha fenyegetve érezzük magunkat. A történelmünk megtanított bennünket arra, hogy csak harcosan, a túlerőtől sem félve lehetünk sikeresek. Mert régi igazság, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ami a Zelenszkij féle fenyegetést illeti, abból csak az szűrhető le, hogy az ukrán elnök elszakadt a realitásoktól, valamint nem lát tovább a saját orránál. Föl se tudja mérni, mi történne akkor, ha az emberei mártírt csinálnának a magyar miniszterelnökből, Donald Trump legjobb barátjából. Nos, elárulom neki. Európa számos országában hatalmas lenne a felháborodás, pillanatok alatt megerősödnének a patrióta erők, a politikai változások nyomán a balliberális brüsszeli „elit” meghátrálna és gyorsan „elfelejtené” Ukrajna uniós csatlakozását, a háború folytatásának támogatását. Magyarországon

letűnne a színről az ukránbarát Magyar Péter és a Tisza Párt,

a Fidesz-KDNP pedig további évtizedeken keresztül a legnépszerűbb politikai erő maradna. A jelenlegi ukrán vezetők számára ez lenne az igazi csapdahelyzet. Rágódjanak ezen egy kicsit.

