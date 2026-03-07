A magyar miniszterelnök hívja a hazafiakat március 15-ére, a Kossuth térre

Szerző: Gondola

2026. március 7. 12:36

A veszélyek korát éljük. Háború robbant ki a Közel-Keleten, aminek következtében újabb olajválság érheti el Európát. És négy éve dúl háború a szomszédunkban is - írja a hazafiaknak megfogalmazott levelében Orbán Viktor miniszterelnök..

orbanviktor.hu

Ebben a fenyegető helyzetben kétszeresen is felháborító, hogy Ukrajna olajblokádot hirdetett Magyarország ellen.

Olajblokáddal zsarolják hazánkat, mert a magyarok nem akarnak Ukrajna kedvéért magasabb benzinárat és magasabb rezsit fizetni.

Mi ezt nem fogjuk engedni! A magyarok álláspontja egyértelmű: mi békét és biztonságot akarunk.

Március 15-e a magyar szabadság ünnepe.

A márciusi ifjak azért küzdöttek, hogy a magyarok sorsáról mi magunk dönthessünk.

Ma mindennél fontosabb, hogy együtt álljunk ki Magyarország békéje és biztonsága mellett!

A hazának szüksége van Önre!

Találkozzunk március 15-én 13 órakor a Kossuth téren!

Üdvözlettel: Orbán Viktor - zárja levelét a kormányfő.

Orbán Viktor kulturáltan válaszolt Zelenszkij hisztérikus fenygetésére

Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára szombaton feltöltött videóhoz.

A videóban idézik az ukán elnököt, aki azt mondta: "nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdot vagy a 90 milliárd első részletét és az ukán katonáknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön".

Orbán Viktor erre reagálva azt mondta: "elnök úr, az üzenetét megkaptam, ön katonákkal fenyegetett engem, és rajtam keresztül egész Magyarországot".

"Elnök úr, ez nem működik, ezt hagyja abba.

Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni"

- jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon.

"Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel. Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár" - zárta videóját a miniszterelnök.