A magyar miniszterelnök hívja a hazafiakat március 15-ére, a Kossuth térre
A veszélyek korát éljük. Háború robbant ki a Közel-Keleten, aminek következtében újabb olajválság érheti el Európát. És négy éve dúl háború a szomszédunkban is - írja a hazafiaknak megfogalmazott levelében Orbán Viktor miniszterelnök..
orbanviktor.hu
Ebben a fenyegető helyzetben kétszeresen is felháborító, hogy Ukrajna olajblokádot hirdetett Magyarország ellen.
Olajblokáddal zsarolják hazánkat, mert a magyarok nem akarnak Ukrajna kedvéért magasabb benzinárat és magasabb rezsit fizetni.
Mi ezt nem fogjuk engedni! A magyarok álláspontja egyértelmű: mi békét és biztonságot akarunk.
Március 15-e a magyar szabadság ünnepe.
A márciusi ifjak azért küzdöttek, hogy a magyarok sorsáról mi magunk dönthessünk.
Ma mindennél fontosabb, hogy együtt álljunk ki Magyarország békéje és biztonsága mellett!
A hazának szüksége van Önre!
Találkozzunk március 15-én 13 órakor a Kossuth téren!
Üdvözlettel: Orbán Viktor - zárja levelét a kormányfő.
Orbán Viktor kulturáltan válaszolt Zelenszkij hisztérikus fenygetésére
Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára szombaton feltöltött videóhoz.
A videóban idézik az ukán elnököt, aki azt mondta: "nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdot vagy a 90 milliárd első részletét és az ukán katonáknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön".
Orbán Viktor erre reagálva azt mondta: "elnök úr, az üzenetét megkaptam, ön katonákkal fenyegetett engem, és rajtam keresztül egész Magyarországot".
"Elnök úr, ez nem működik, ezt hagyja abba.
Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni"
- jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor hangsúlyozta: tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon.
"Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel. Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár" - zárta videóját a miniszterelnök.