Szerző: Gondola

2026. március 6. 16:05

Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette a magyar miniszterelnököt, kijelentvén: "megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön." A már Afrikában is elfogadhatatlan politikusi stílust elfogadta csókosától az Európai Bizottság elnöke. Vejkey Imre országgyűlési képviselőt kérdeztük az esetről.

"Orbán Viktor miniszterelnök úron kívül nincs más olyan erős vezető Magyarországon, aki biztonságot tudna adni az országnak, és kívül tudná tartani Magyarországot a konfliktusokon, és a nagy civilizációs kérdésekben, a migráció, a háború, a család, a munkaalapú gazdaság és a családalapú társadalom ügyében megfelelő választ tudna adni! - fogalmazott Vejkey Imre kereszténydemokrata parlamenti képviselő, frakcióvezető-helyettes.

A politikus arra reagált, hogy Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette a magyar miniszterelnököt, kijelentvén: "megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön."

Ilyet ma már Afrikában sem lehet megcsinálni, ám a hisztérikus fenyegetés Európában hangzott el, egy EU-tagállam vezetőjére rázta öklét a szélsőséges figura. Ezzel a szöveggel az Európai Unióban azonnal szalonképtelenné kellett volna válnia. Miért lehet, hogy a hasonlóan szélsőséges Ursula von der Leyen továbbra is csókosa marad Zelenszkijnak, Weberhez hasonlóan?

"Orbán Viktort személyes kvalitásai, elkötelezettsége miatt támadják Brüsszelből közvetlenül és csatlósaik által"

- leplezte le az extrém politikusokat Vejkey Imre.

"De bármit is tesznek, személyesem miniszterelnök úr és a teljes nemzeti-keresztény kormányunk továbbra is azon fog dolgozni, hogy segítséget nyújtson minden bajba került magyar embernek, és azon, hogy Magyarországról kívül tartsa a háborút. Magyarországnak ugyanis ebből a háborúból ki kell maradnia, nekünk Magyarország békéje és biztonsága az első. Senkinek nem fogjuk engedni, hogy beleprovokáljanak minket ebbe a háborúba, még az ukránoknak se!" - rögzítette a képviselő.

Lapunknak adott nyilatkozatát azzal zárta:

"Zelenszkij életveszélyes fenyegetése Orbán Viktor ellen pedig minden határt átlépett, ezt vissza kell utasítani! Hajrá, Orbán Viktor! Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!"

Zelenszkij katonák között 2025-ben - wikipedia