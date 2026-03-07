Orbán Viktor: mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon

Szerző: MTI

2026. március 7. 14:35

A sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Debrecenben, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén.

A kormányfőt a debreceni Főnix csarnokban tartott gyűlésen egy rendhagyó Lázárinfó keretében a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról kérdezték. Orbán Viktor azt mondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen

azt sem tudják, hogy ez a pénzt "valahova vitték" vagy "idehozták".

"Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon!" - hangoztatta.

Gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról.

Ehhez képest azt látja, hogy

van Magyarországon "egy semmiből létrehozott ukránbarát párt",

ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.

"Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat, ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy a

sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő,

és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe. Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ." - fogalmazott.

Ugyanakkor kijelentette: meg kell érteniük az ukránoknak, hogy "nem lehet bennünket maflának nézni", az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk.

Borítókép: Debrecen, 2026. március 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán