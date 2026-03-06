Magyar Péter ukrán katonai célpontnak vizionálja magát

Szerző: Gondola

2026. március 6. 20:06

Infantilis módon saját lakcímét ajánlotta fel az Orbán Viktort halálos fenyegetésben részesítő Zelenszkijnek Magyar Péter, azt sugallva, mintha bármilyen kockázatot vállalna ezzel.

"Ami az M. P. nevű magyar ellenzéki figurát illeti, meglepő kijelentést tett: egyik gyűlésén azt üzente Zelenszkijnek, hogy az ő címét is nyugodtan közölheti az embereivel. Ennek a 'hős' kijelentésnek legfeljebb annyi üzenete van, hogy milyen címre hozhatják neki a kávéját az ukrán fogdmegek, hiszen

minden fontos kérdésben egy követ fúj Zelenszkijjel,

és embereivel mindig megszavaztatta közös megbízójuk, az Európai Bizottság zavarodottságra utaló javaslatait - leplezi le a Tisza Párt extrém elnökét Kövesdi Károly Európa-érmes publicista. Mint hozzáfűzi:

"Istenem, de hosszú lesz ez az egy hónap a választásokig, amikor végre befoghatják a szájukat ezek a szellemileg szolidan bútorozottak!"

"Megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön" - fogalmazott Zelenszkij. Halálos fenyegetéssel legföljebb Afrikában élnek államvezető politikusok.

Zelenszkij itt, Európában szalonképtelenné vált.

Ezt kommentálva Kövesdi Károly rögzítette: "Úgy látszik, a Zelenszkijről terjedő pletyka, hogy kábítószerezik, nem egészen légből kapott, hiszen tiszta fejjel ilyen kijelentést európai politikus nem ereszt ki a száján. Vagy a vesztét érzi, és harap, mint a sarokba szorított görény. Persze, ismerjük a figurát, hogyan és miért lett ennek az országnak az elnöke.

Meglehet, sőt biztos, hogy a milliárdok jobban érdeklik, mint az országa és a népe.

Minél tovább tart ez az esztelen háború, amellyel tönkre teszik és lehóhérolják a nemzetét (már ha van egyáltalán valami köze az ukrán néphez), annál

több aranybudira van esély a haveroknak"

- zárta véleménynyilvánítását Kövesdi Károly.

Főkép: Magyar Péter füstbombával a kezében. Fotó: MTI/Balogh Zoltán