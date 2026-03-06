Magyar Péter ukrán katonai célpontnak vizionálja magát
"Ami az M. P. nevű magyar ellenzéki figurát illeti, meglepő kijelentést tett: egyik gyűlésén azt üzente Zelenszkijnek, hogy az ő címét is nyugodtan közölheti az embereivel. Ennek a 'hős' kijelentésnek legfeljebb annyi üzenete van, hogy milyen címre hozhatják neki a kávéját az ukrán fogdmegek, hiszen
minden fontos kérdésben egy követ fúj Zelenszkijjel,
és embereivel mindig megszavaztatta közös megbízójuk, az Európai Bizottság zavarodottságra utaló javaslatait - leplezi le a Tisza Párt extrém elnökét Kövesdi Károly Európa-érmes publicista. Mint hozzáfűzi:
"Istenem, de hosszú lesz ez az egy hónap a választásokig, amikor végre befoghatják a szájukat ezek a szellemileg szolidan bútorozottak!"
"Megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön" - fogalmazott Zelenszkij. Halálos fenyegetéssel legföljebb Afrikában élnek államvezető politikusok.
Zelenszkij itt, Európában szalonképtelenné vált.
Ezt kommentálva Kövesdi Károly rögzítette: "Úgy látszik, a Zelenszkijről terjedő pletyka, hogy kábítószerezik, nem egészen légből kapott, hiszen tiszta fejjel ilyen kijelentést európai politikus nem ereszt ki a száján. Vagy a vesztét érzi, és harap, mint a sarokba szorított görény. Persze, ismerjük a figurát, hogyan és miért lett ennek az országnak az elnöke.
Meglehet, sőt biztos, hogy a milliárdok jobban érdeklik, mint az országa és a népe.
Minél tovább tart ez az esztelen háború, amellyel tönkre teszik és lehóhérolják a nemzetét (már ha van egyáltalán valami köze az ukrán néphez), annál
több aranybudira van esély a haveroknak"
- zárta véleménynyilvánítását Kövesdi Károly.
Főkép: Magyar Péter füstbombával a kezében. Fotó: MTI/Balogh Zoltán