A XII. Magyarok Országos Gyűlése Ópusztaszeren

Szerző: NKT

2026. július 4. 06:06

Civil szervezésben gyűlnek össze Ópusztaszeren a politikai tisztséget nem viselő, de a magyar hazáért felelősséget érző nemzettársak, hogy gondolatokat cseréljenek és lélekben megerősödjenek a magyarság sokasodásáért kellő erőfeszítésekhez. Itt tartotta első Országgyűlését Árpád népe bő 1100 évvel ezelőtt.

2026.07.03-án, pénteken 13 órától, a Drábik János Színpadon tartott ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is elindult a XII. Magyarok Országos Gyűlése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

A háromnapos rendezvény július 3-5. között várja a látogatókat előadásokkal, koncertekkel, közösségi programokkal. A megnyitón Vukics Ferenc, a MOGY-ot működtető Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány alapítója arról beszélt, hogy

a közösség ereje, az egymás iránti felelősség és a kitartás adhat irányt a magyarság számára.

Beszédében Mohács tanulságát is felidézte, hangsúlyozva: egy élő nép akkor is képes kiállni értékei mellett, ha nehézségekkel kell szembenéznie. Mint fogalmazott, a Magyarok Országos Gyűlésének egyik fontos üzenete, hogy évről évre találkozzunk, erősödjünk, és közösen dolgozzunk a szabad magyar ember jövőjéért.

Németh Henrik főszervező, a Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány kuratóriumi tagja a megnyitón külön köszönetet mondott az önkénteseknek, akiknek munkája nélkül a rendezvény nem jöhetne létre. Elmondta: a szombati napra várhatóan már 1000 fölötti önkéntes lesz jelen a helyszínen. Kiemelte, hogy rengeteg munka, adomány, szervezés és áldozat áll a MOGY mögött, a lelátók építésétől a sátorállításon át egészen a konyhai felajánlásokig. A főszervező úgy fogalmazott: a MOGY valójában mindannyiunké, és az ország egyik legnagyobb kalákája. Hangsúlyozta, hogy

a rendezvény célja nem csupán a találkozás, hanem a közös gondolkodás, a gyermekek, a fiatalok, a családok és a közösségek megerősítése is.

A Gyermekvilág programjai az ifjúságnak szólnak, a szabadegyetemi előadások pedig a szellemi és közösségi tájékozódást segítik.

Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója kiemelte, hogy Ópusztaszer a magyarság és a nemzet bölcsője, a MOGY pedig

évről évre olyan találkozási pont, ahol régi barátságok élednek újra, és új közösségek születnek.

Arra kérte a látogatókat, hogy a következő három napban töltekezzenek pozitív gondolatokkal és keressék fel az emlékpark kiállításait is. A megnyitót a Szegedi Nem Adom Fel csapatának műsora színesítette. A XII. Magyarok Országos Gyűlése idén 40 helyszínen több mint 280 programmal várja az érdeklődőket és vasárnap estig tart Ópusztaszeren.

Kiadó: Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány

Címkép: mogy-termalfurdo

