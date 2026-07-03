Máthé Zsuzsa: A jogállam magyarországi lebontása precedens lesz Európa számára

Szerző: kdnp.hu

2026. július 3. 12:07

A kétharmados törvényhozási fölényt élvező Tisza-kormány a folyamatos alkotmányozással éppen az alkotmányosságot aknázza alá. Máthé Zsuzsa kereszténydemokrata parlamenti képviselő a teljhatalom társadalomra gyakorolt káros hatásait taglalja.

Ez a bűvszó, hogy rendszerváltás, amivel eteti a Tisza Párt vezetése a magyar embereket, ez azt jelenti, hogy demokrácián kívül, jogállamon kívüli eszközökkel fognak élni – mondta Máthé Zsuzsa a Józan ész podcastban. Rámutatott: az pedig, hogy a nemzetközi szervezeteknek, Európának ehhez egy szava sincs, arra enged következtetni, hogy

ez Európa számára is precedens lesz, és ezentúl, ha Európában bárhol egy szuverenista politikai közösség kerülne hatalomra, az ellen hasonló eszközökkel fognak fellépni.

A legfőbb cél, vagy legalább is prioritás a kormányzat, vagy talán személyesen a miniszterelnök számára, hogy itt a Fidesz-KDNP-ből, az úgynevezett elmúlt 16 éves korszakból az írmagja ne maradjon.

A miniszterelnöki ciklusnak személyre szabottan Orbán Viktorra fókuszáló korlátozása, a képviselői mandátumok időbeli korlátozása, illetve, hogy az úgynevezett „báboknak”, tehát mindenkinek,

akinek köze volt az elmúlt 16 évben a kormányzathoz, vagy ahhoz az eszmerendszerhez, ami jellemezte ezt a 16 évet, annak mennie kell, ez a „sóval felhintés politikája”

– fejtette ki a KDNP országgyűlési képviselője.

Felhívta a figyelmet arra is: Magyarországon 1990 óta az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője különböző büntetőeljárásoknak.

Az, hogy

Magyar Péter a parlamentben fejezi ki az igényét, hogy kit kellene letartóztatni, vagy felszólítja a legfőbb ügyészt, hogy kit kell meggyanúsítani, az mindenféle jogállami eljárástól idegen.

De ha alkotmányozással ki lehet iktatni politikai ellenfeleket, ha alkotmányozással lehet a választójogot szűkíteni, ha a legnagyobb ellenzéki párt elnökét örökre ki lehet zárni alkotmánymódosítással a miniszterelnökségtől, akkor nincs min meglepődni. Ilyen eszközöket a világon demokráciákban soha nem alkalmaztak, és Magyarország is addig tekinthető alkotmányos demokráciának, amíg ez nem válik gyakorlattá – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus.

Kiemelte:

mindössze öt napos társadalmi egyeztetés zajlott a 17. Alaptörvény-módosításról. Ha ez hatályosul, akkor ez egy olyan cezúra a rendszerváltást követő magyar politikai életben, ami alapjaiban rengeti meg a jogállamot.

Magyar Péter már deklarálta, hogy ő a Donald Tusk-féle irányt viszi, és látjuk, Lengyelországban hogyan bontották le sok tekintetben a jogállamot. Ő éltanulóként még nagyobb intenzitással fogja megtenni.

podcast

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról elmondta: ez egy mindenféle kontroll nélkül működő szervezet lesz, amelynek a jogkörei gyakorlatilag korlátlanok.

Ha valakinek nem tetszik valaki, arra buzdítják, hogy tegyen feljelentést, tehát egy házmesterország képét rajzolja ki. Nem véletlen, hogy ÁVH törvényként nevesítik ezt.

Nem tisztázott, hogy az ügyészséggel vagy a bíróságokkal tulajdonképpen ennek a körön kívül létrehozott szervezetnek milyen kapcsolata lesz, hogyan tudják kontrollálni egymást. Tehát ilyen értelemben ez tényleg rendszerváltás, a jogállamot váltjuk le – állapította meg Máthé Zsuzsa a Fidesz-frakció podcastjában, leszögezve, nagyon sötét kép az, ami kirajzolódik.

Címkép: kdnp.hu