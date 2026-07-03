Turi Attila MMA-elnök válaszolt Krasznahorkai Lászlónak

Szerző: MTI

2026. július 3. 22:05

A Nemzet Művésze díj elfogadása egyszerre szimbolikus jelentőségű és nagyon is valóságos üzenettel bíró lépés lenne a "gyöngeségeinken való felülemelkedéshez", annak a jótékony jelzése, hogy nincs olyan ellentét, kifogás, akadály vagy dühödt értetlenség, amelyet ne lehetne a közjó érdekében leküzdeni - írta Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke Krasznahorkai Lászlónak címzett nyílt válaszlevelében.

Krasznahorkai László Facebook-oldalán tett közzé egy Turi Attilának szóló levelet, amelyben azt írta:

"dühödt értetlenséggel" fogadta nemrég a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökétől azt a kérdést, hogy ha az jelölné a Nemzet Művésze elismerésre, elfogadná-e.

A Nobel-díjas író úgy fogalmazott: addig nem képes elfogadni a címet, amíg a magyar művészeti életre jellemző "áldatlan állapot" nem változik meg.

Turi Attila - az MTI-hez is eljuttatott - levelében azt írta: a magyar kultúra rangját emeli, ha méltán elismert kiválóságaink, kulturális életünk legjobbjai együttműködnek, érdemi dialógust folytatnak vagy eltérő nézőpontjaikat közelítik. "Ez nem egyszerűen személyes kérdés, hanem a magyar és az egyetemes kultúra iránt viselt felelősségből fakadó kötelesség" - hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott, hogy

"az egymással szembeni kérlelhetetlen elutasítás hosszú évtizedek óta lassú méregként emészti fel közös jövőnket.

Lankadatlan elszántsággal számolja fel az együttműködés lehetőségét és iktatja ki a mindenkor elengedhetetlen párbeszéd szerepét.

Ez a gondolkodásmód biztos lépés az újabb kudarcokhoz és a "törzsi állapotok" fenntartásához vezető úton. Azt a képzetet hiteti el álságos módon, hogy problémáink mindenekelőtti és elsőszámú felelőse a "másik" oldal. Az a "másik" oldal, amellyel - tetszik vagy sem - együtt alkotjuk a teljességet.

Hozzátette: "szívből remélem, hogy lesz annyi bölcsesség mindannyiunkban, hogy a jövőt a kívánatos együttműködésekre és közös értékeinkre építjük". Ennek

a közös nevezőnek az egyik legnemesebb formája a Nemzet Művésze díj is, amely követendő példaként mutatja meg, hogy a kiválasztási folyamatban a művészeti teljesítmény, a szellemi rang játszik meghatározó szerepet

- mutatott rá.

Turi Attila szerint, az elismerés elfogadása - amely a közvélekedéssel ellentétben nem áll közvetlen összefüggésben az MMA-tagsággal - egyszerre szimbolikus jelentőségű és nagyon is valóságos üzenettel bíró lépés lenne a "gyöngeségeinken való felülemelkedéshez".

"Annak a jótékony jelzése nemzeti közösségünk számára, hogy

nincs olyan ellentét, kifogás, akadály vagy dühödt értetlenség, amelyet ne lehetne a közjó érdekében leküzdeni"

- írta az MMA elnöke.