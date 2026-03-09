Orbán Viktor búcsúzóul helyre tette Kálmán Olgát

Szerző: Infostart, Gondola

2026. március 9. 19:01

Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor a parlamentben hétfőn.

Utolsóként Kálmán Olga (DK) kérdezte hétfőn Orbán Viktort; Miért? címmel kérdezett. Állítja, az ő kérdésére válaszol utoljára miniszterelnökként a Fidesz elnöke. Azt mondta, a kormányoldal meglopta az emberek magán-nyugdíjpénztári vagyonát, rátették a kezüket a fél országra, azt kérdezte, jól van-e a Matolcsy család, közölte, nyerészkedtek a használhatatlan lélegeztetőgépeken a Covid idején, miközben 50 ezer család gyászolt Magyarországon a járvány miatt. Mikor adják vissza, amit elloptak? Ezt kérdezte végül.

Orbán Viktor válaszában kijelentette: Magyarország legkorruptabb kormánya a Gyurcsány-kormány volt, amely kifosztotta az országot, de az ő kormánya alatt a nemzeti-állami vagyon kétszerese annak, ami 2010-ben volt. Szerinte a Gyurcsány-kormány a devizahitelekkel a bankárhaveroknak tett szívességet, velük együtt lopott a baloldal, ha ebből nem menti ki a jobboldal az országot, államcsőd lenne. „Végiglopták a 8 évet, amíg kormányon voltak” – foglalta össze. Kálmán Olga visszakérdezése gyanánt megállapította, Orbán Viktor mellébeszél, és nem válaszol a kérdésekre.

A miniszterelnök záró gondolatként megjegyezte: ezt a vitát az emberek már eldöntötték, a Fidesz tagja lesz a parlamentnek 2026 tavasza után is, a DK pedig nem. Felidézte az államadósság szintjének alakulását, a Mol-részvények visszaszerzését.