Simicskó István: Magyarország energiabiztonsága veszélybe kerülhet a brüsszeli energiapolitika és az ukrán lépések miatt

Szerző: Gondola

2026. március 10. 06:06

Simicskó István: Magyarország energiabiztonsága komoly veszélybe kerülhet a brüsszeli energiapolitika és az ukrán lépések miatt. Ezek a döntések veszélyeztetik a rezsicsökkentést is.

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a parlamentben napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy Magyarország energiabiztonsága komoly veszélybe kerülhet a brüsszeli energiapolitika és az ukrán lépések miatt. Ezek a döntések veszélyeztetik a magyar családok számára fontos rezsicsökkentést is.

A politius hangsúlyozta, hogy napjaink egyik legnagyobb kihívása a kormányok számára az energiabiztonság biztosítása. A Fidesz–KDNP-kormány az elmúlt években számos intézkedést hozott azért, hogy Magyarország energiaellátása stabil maradjon.

A KDNP frakcióvezetője felidézte, hogy több mint négy éve tart az orosz–ukrán háború, és ez idő alatt az Európai Unió vezetői, valamint magyarországi szövetségeseik – köztük a Tisza Párt – folyamatosan azt sürgetik, hogy Európa váljon le az orosz energiaforrásokról. A frakcióvezető szerint ez az irány veszélyezteti az olcsó energiaellátást.

Beszédében kitért arra is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök januárban lezárta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül Magyarország korábban orosz olajat kapott. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros lezárása tovább nehezítheti Európa energiaellátását.

Simicskó szerint az EU energiapolitikája kudarcot vallott, és az uniós vezetők olyan döntéseket hoztak, amelyek károsak a tagállamok számára. Úgy fogalmazott, hogy Brüsszel és Kijev „hibrid hadviselést” folytat Magyarországgal és Szlovákiával szemben, és az olajszállítás korlátozása előre megtervezett akció, amelynek célja a magyar rezsicsökkentési politika gyengítése.

A KDNP frakcióvezetője azt állította, hogy az olajblokád politikai nyomásgyakorlás, amelynek egyik célja az is, hogy befolyásolja a magyar parlamenti választásokat. Felszólította Manfred Webert, Ursula von der Leyent és Zelenszkijt, hogy ne zsarolják Magyarországot az energiaellátással, hanem inkább tegyenek többet a háború mielőbbi lezárásáért.

A felszólalásra reagálva a kormány részéről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára is megszólalt. Bírálta az ellenzéki képviselőket, amiért nem beszéltek az olajblokádról, és azt mondta, ez azt mutatja, hogy nem a magyar érdekeket képviselik.

Czepek szerint, ha Magyarország korábban követte volna az EU javaslatait az orosz energiáról való leválásról, ma komoly ellátási problémák lennének az országban. Azt is állította, hogy Brüsszelben kevés szó esik arról, hogy Ukrajna visszatartja a magyar tulajdonú olajat, illetve arról, hogy Horvátország nem szállít orosz olajat Magyarország felé.

Az államtitkár végül úgy fogalmazott, hogy Brüsszel, Kijev és a magyar ellenzék célja közös, mégpedig az, hogy a választások után ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke.