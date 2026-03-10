Irán a NATO-tag elleni támadással a világháborút kockáztatja

Szerző: Gondola

Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy Ankara határozott figyelmeztetést küldött Irannak, miután Irán újabb ballisztikus rakétát indított Törökország felé – számolt be róla a Times of Israel

A nyilatkozatot Erdoğan egy rendkívüli kormányülés után, Ankarában tette. Elmondása szerint a török vezetés már korábban is többször figyelmeztette Iránt, hogy hagyjon fel a Törökországot érintő provokatív lépésekkel, mégis folytatódtak az incidensek.

A legutóbbi rakétát – amelyet aznap lőttek ki – a török légvédelem elfogta, és a rakéta lakott területektől távol, nyílt terepen zuhant le, így nem okozott károkat vagy sérüléseket. Erdoğan arra is emlékeztetett, hogy március 4-én Irán már egyszer megsértette a török légteret, amikor egy rakéta berepült az ország fölé.

A török elnök hangsúlyozta, hogy Ankara nem szeretné, ha a feszültség tönkretenné a két ország hosszú történelmi kapcsolatát. Szavai szerint Törökország és Irán között „ezeréves szomszédi és testvéri kötelék” áll fenn, ezért szerinte kerülni kell minden olyan lépést, amely ezt veszélyeztetheti.