Irán a NATO-tag elleni támadással a világháborút kockáztatja
Szerző: Gondola
2026. március 10. 04:06
Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy Ankara határozott figyelmeztetést küldött Irannak, miután Irán újabb ballisztikus rakétát indított Törökország felé – számolt be róla a Times of Israel
A nyilatkozatot Erdoğan egy rendkívüli kormányülés után, Ankarában tette. Elmondása szerint a török vezetés már korábban is többször figyelmeztette Iránt, hogy hagyjon fel a Törökországot érintő provokatív lépésekkel, mégis folytatódtak az incidensek.
A legutóbbi rakétát – amelyet aznap lőttek ki – a török légvédelem elfogta, és a rakéta lakott területektől távol, nyílt terepen zuhant le, így nem okozott károkat vagy sérüléseket. Erdoğan arra is emlékeztetett, hogy március 4-én Irán már egyszer megsértette a török légteret, amikor egy rakéta berepült az ország fölé.
A török elnök hangsúlyozta, hogy Ankara nem szeretné, ha a feszültség tönkretenné a két ország hosszú történelmi kapcsolatát. Szavai szerint Törökország és Irán között „ezeréves szomszédi és testvéri kötelék” áll fenn, ezért szerinte kerülni kell minden olyan lépést, amely ezt veszélyeztetheti.
Erdoğan ugyanakkor világossá tette, hogy Törökország meg fogja védeni saját biztonságát, és nem fogja eltűrni a további provokációkat. Hangsúlyozta, hogy a török kormány elsődleges célja az, hogy az országot távol tartsa a régióban terjedő konfliktusoktól, és ne sodródjon bele egy szélesebb háborúba.