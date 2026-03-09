A fausti civilizáció alkonya

Szerző: D. M.

2026. március 9. 16:05

Globalizált, értékvesztett világunkban a politikai fősodor kiszolgálói tudják, hogy ha büntetni kell, akkor célszerű eltüntetni a régit, a hagyományt, a gyökereket, az eredetet - célszerű a múltat végképp eltörölni -, és akkor bármit megtehetnek a polgárokkal, akik nem közösség többé, nem nemzet többé, csak sokaság.

Nap mint nap tapasztaljuk azt az értékvesztést, amely jellemző környezetünkre. Európa egyik felének tudatát a tények nem rázzák meg: kést emelnek rájuk, és ők csak a kés penge élére eső napfény csillogását látják. Talán igaza volt Spenglernek, aki a fausti civilizáció alkonyáról beszélt.

Nyikolaj Bergayjev vallásfilozófus a következő gondolatokat fogalmazta meg a nyugat alkonyáról.

„A kutúra a kultuszból ered, elválaszthatatlan az ősök kultuszától, és nem lehet meg szent tradíciók nélkül. A civilizáció világ hatalomra vágyik, a Föld rendbetételének szándékával. A kultúra nemzeti , a civilizáció nemzetközi, akár egy világváros. A filozófia és a művészet csak a kultúrában létezhetnek, a civilizációban nem, ott nincs is rájuk szükség.”

Spenglernél nagyon erős azon megállíthatatlan folyamat, melyben a civilizáció győzedelmeskedik a kultúra felett. Nála Nyuga-Európában elsődleges a régi európai kultúra alkonya, és ezen belül az alkotó erők kimerülése, a művészet, a filozófia és a vallás vége.

De addig, ameddig büszkék vagyunk nagyjainkra, addig, amíg őrizzük édes anyanyelvünket, keresztény kultúránkat, hagyományainkat, addig, ameddig továbbadjuk gyerekeinknek és unokáinknak legendáinkat, addig ameddig szól a harang, addig van remény.

Főkép: Nyikolaj Bergyajev orosz vallásilozófus és Oswald Spengler német filozófus.