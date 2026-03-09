Védett árat veze be a kormány a benzinkutakon

Szerző: MH, Gondola

2026. március 9. 17:37

Benzin esetében 595 forint a gázolajnál pedig 615 forint lesz a plafon. A védett ár hétfő éjféltől lép érvénybe. Minderről Orbán Viktor adott tájékoztatást, miután rendkívüli kormányülést tartottak a mai napon.

Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. „Az üzemanyag árak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, ezért a kormány a mai ülésén azt a döntést hozta, hogy a magyar családokat a vállakozókat és a gazdákat meg fogjuk védeni” – ismertette a kormánydöntést Orbán Viktor. „Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezet be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak minden magyar család és vállalkozás számára” – folytatta a miniszterelnök. Benzin esetében 595 forint a gázolajnál pedig 615 forint a plafon.

Orbán Viktor elmondta, hogy az állami tartalék-készleteket felszabadítják, amellyel biztosítani tudják az ellátást. Figyelmeztet, hogy a védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik, illetve magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. „A védett ár ma éjféltől életbe lép” – zárta beszédét a miniszterelnök.