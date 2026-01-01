Sulyok Tamás: Találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére

Szerző: Gondola

2026. január 1. 00:50

Sulyok Tamás köztársasági elnök újévi beszédében az összetartozás, a megértés és a szeretet fontosságát állította középpontba. Arra buzdította az embereket, hogy az új évben keressék és ismerjék fel egymásban a jót, valamint merjenek tanulni a kudarcokból, mert ezek gyakran segítenek a személyes célok elérésében. Kiemelte az ősi hagyományok üzenetét, miszerint az emberek csak együtt képesek nagy dolgokra, elszigetelten az emberi lét értelme elhalványul.

Az államfő jó egészséget kívánt minden magyarnak, határon innen és túl, valamint mindenkinek, aki Magyarországon él. Hangsúlyozta, hogy a nehézségek idején legyen jelen az őszinte egymás felé fordulás és a bátorító, támogató beszéd.

Külön megszólította a fiatalokat, akiknek boldogságot, sikeres életutat kívánt, az idősebbeknek pedig azt, hogy felismerjék életük fontos tanulságait és rejtett üzeneteit.

Sulyok Tamás beszédében a természet és a környezet védelmére is kitért, arra kérve mindenkit, hogy fedezzük fel a világ szépségeit, és őrizzük meg azokat a jövő generációi számára. Az új évre további világsikereket kívánt a magyar tudomány, kultúra és sport képviselőinek, valamint a magyarság szabad és örömteli megélését a Kárpát-medencében és a világ más részein. Felhívta a figyelmet arra is, hogy január 1-je a béke világnapja, és reményét fejezte ki, hogy 2026 a béke örömét hozza el egész Európa számára.

Az újévi köszöntőben Kapu Tibor kutatóűrhajós is megszólalt, aki a 2025-ös évet élete egyik legmeghatározóbb időszakának nevezte. Beszédében felidézte, hogy magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhetett a világűrben, miközben a magyar zászló az ember által elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy megmutathatta a világnak a magyar tudomány és nemzet teljesítőképességét.

Kapu Tibor hangsúlyozta, hogy a nemzeti sikerek mögött mindig közös munka, szorgalom, elhivatottság, bátorság és egy olyan gondolkodásmód áll, amely túlmutat az egyéni érdekeken, és az egész nemzet javát szolgálja. Rámutatott arra, hogy a történelmi megpróbáltatások és közös katarzisok kovácsolták egységgé a magyarságot, amelyet egy nagy közös családként írt le.

A világűrből szerzett tapasztalataira utalva kiemelte, hogy onnan nem látszanak az országhatárok, ahogyan a szívekben sem kellene határoknak lenniük. Ugyanakkor hangsúlyozta a Kárpát-medence különleges szépségét, amely a világűrből is jól kivehető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Föld az emberiség közös bölcsője, és csak egy van belőle, ezért közös felelősségünk megóvni.

Beszéde végén Kapu Tibor elismerte, hogy a közéletben természetesek a viták, de ezek ellenére mindannyian egy nemzethez tartozunk, és sokkal több köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. A 2026-os évre tiszteletet, méltóságot, bizalmat és reményt kívánt, zárásként pedig hangsúlyozta: egy embernek minden nehéz lehet, de 15 millió magyarnak együtt semmi sem lehetetlen.