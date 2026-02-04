Nincs kivételezés: András herceget kidobták a windsori palotájából az Epstein-ügy miatt

Szerző: Gondola

2026. február 4. 17:36

András herceget (Andrew Mountbatten-Windsort), York korábbi hercegét a vártnál korábban kiköltöztették a windsori Royal Lodge-ból, miután bátyja, III. Károly király egyre komolyabban aggódott a vele kapcsolatos újabb Epstein-ügybeli fejlemények miatt.

A döntés időzítése összefügg azzal, hogy nyilvánosságra került egy email, amelyben Andrew Jeffrey Epsteinnek azt írta, szeretne a „háziállata” lenni, valamint azzal, hogy a rendőrség vizsgálja egy újabb nő állítását, akit Epstein állítólag az Egyesült Királyságba szállított, hogy Andrew-val szexeljen – írja a Daily Mail.

Andrew éjjel, „a sötétség leple alatt” hagyta el a 30 millió fontos, 31 szobás rezidenciát, és Sandringhambe vitték, ahol ideiglenesen a Wood Farm Cottage-ban, később pedig a felújítás után a Marsh Farmon fog élni. Bár időnként még visszatérhet Windsorba a költözés lezárása miatt, a Royal Lodge-ból való távozása véglegesnek tűnik.

Az ügyben egyre nagyobb a nyomás Andrew-n, hogy működjön együtt az amerikai hatóságokkal Epstein bűncselekményeinek kivizsgálásában. A Buckingham-palota hivatalosan nem kommentált, de hangsúlyozták, hogy minden érintettnek erkölcsi kötelessége részt venni jogszerű vizsgálatokban.

A király állítólag nem volt tisztában az újonnan nyilvánosságra került részletek súlyával.

Közben Andrew volt felesége, Sarah Ferguson lakhatási nehézségekkel küzd: nem költözik volt férjével, és gyermekei sem ajánlottak fel számára állandó otthont. Ismerősei szerint mentálisan megviselte a helyzet és kénytelen lesz alacsonyabb életszínvonalat elfogadni.

A rendőrség azt is vizsgálja, hogy egy állítólagos szexuális visszaélés 2010-ben a Royal Lodge-ban történt-e, ami az első olyan vád, amely szerint Epstein áldozatát királyi rezidencián bántalmazták. Andrew minden ellene felhozott vádat következetesen tagad.