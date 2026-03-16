A Tisza nekimenne a MOL-nak

Szerző: Infostart, Gondola

2026. március 16. 13:38

Munkacsoportot állít fel választási győzelme és kormányra kerülése esetén a Tisza a Mol tulajdonosi struktúrájának átalakítására – nyilatkozta Tarr Zoltán a párt szakpolitikusa a Politiconak.

A terv állítólag már kész van, a teljes vezetői és tulajdonosi struktúrát érinti. A nyilvános adatok szerint ez a Mol részvénykönyve:

Mol-Új Európa Alapítvány: 10,49 százalék

Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány: 10 százalék

Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány: 10 százalék

Mol KMRP (Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program): 7,95 százalék

OTP Bank: 5,43 százalék

Közkézhányad: 61,56 százalék

Az Economx összegzése szerint azt Tarr Zoltán is elismerte, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltoztatása nem ígérkezik könnyűnek, ha nem szereznek kétharmados többséget az Országgyűlésben, a vállalat stratégiájának módosítását viszont könnyebbnek gondolja. A Mol alapszabálya szerint egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10 százalékát, vagyis a menedzsment leváltása, vagy a vállalat stratégiájának a módosítása nem ígérkezik könnyűnek. A tavalyi nyereség felhasználásáról hamarosan, április 10-én döntenek a részvényesek az évi rendes közgyűlésen. 2025-ben 298 milliárd forint volt a Mol csoport adózott eredménye, 19 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.