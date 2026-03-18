Az ausztrál tech blogger kitálalt: a Meta valószínűleg korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseit, a tiszás pedig csal

Szerző: Gondola

2026. március 18. 16:35

Feltűnő, hogy Orbán Viktor jóval nagyobb Facebook-oldala nem ér el annyi embert, mint Magyar Péter oldala. Egy ausztrál tech blogger tiszta vizet önt a pohárba: nem, nem jobb a tiszás vezér, az algoritmus csal.

Mario Nawfal ismert ausztrál blogger X-bejegyzésében számolt be róla, hogy a közelgő magyarországi választások előtt a Facebook valószínűleg korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését. A lépésre azt követően került sor, hogy a Tisza Párt egyik tagja – aki korábban a Meta alkalmazottja volt – arra buzdította a támogatókat, hogy tömegesen jelentsék Orbán tartalmait.

Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter rendkívül magas elköteleződési (engagement) számokat produkál a közösségi médiában, amelyek még globális szinten is kiemelkedőnek számítanak, annak ellenére, hogy Magyarország kisebb, nyelvileg korlátozott piac.

Nawfal szerint ennek az a magyarázata, hogy Magyar Péter rejtélyes módon nem hagyományos politikai oldalt használ, hanem egy személyes „professzionális módú” profilt, ami eltér a Meta irányelveitől, ami lehetővé teszi a politikai tartalmakra vonatkozó korlátozások megkerülését. (Magyarul a tiszás oldala úgy működik, mintha csak a barátainak posztolna, így a követők hírfalán és értesítéseiben jóval nagyobb arányban jelenik meg egy-egy poszt, mint egy politikai oldal esetében).

További súlyos kérdések merülnek fel a Meta magyarországi politikai tartalommoderálási gyakorlatával kapcsolatban is – állapítja meg a tech világban jól értesült blogger. Szerinte egy regionális Meta-tisztviselő nyilvánosan olyan álláspontokat képviselt, amelyek illeszkednek a fősodorbeli európai narratívákhoz, például Ukrajna támogatásához, illetve Magyarországon kormánykritikus tartalmakhoz, így aligha várható el tőle az objektív moderálás.

A poszt végül arra figyelmeztet, hogy ha a legnagyobb közösségi platform továbbra is korlátozza a kormányfő tartalmait, miközben az ellenzéki szereplők aktivitása kiugróan magasnak tűnik a választások előtt, akkor komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán. Nawfal szerint az ügy sürgős kivizsgálást igényel, és reményét fejezi ki, hogy nem történik politikai beavatkozás a közösségi média részéről Magyarországon.